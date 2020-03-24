С безымянного пальца Оксаны Самойловой исчезло обручальное кольцо

Прилетев в Москву из Америки, Оксана Самойлова пытается вернуться к привычному образу жизни ради своих детей. Напомним, супруга рэпера воспитывает четверых наследников: 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею, 2-летнюю Майю и малыша Давида, которому не так давно исполнился месяц.

Сейчас бизнесвумен проводит время дома на карантине, приводит себя в форму и записывает инстаграм-истории, по которым так соскучились ее фолловеры. Джиган, кстати, в первый же день нарушил все правила и позвал к себе в гости друзей. Судя по всему, певец и его жена так и не помирились.

24 марта Оксана запостила видео, в котором снимает себя в зеркало. Она держит на руках маленького сына, поэтому многие обратили внимание лишь на него. Между тем, поклонники Самойловой заметили одну любопытную деталь.