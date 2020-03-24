С безымянного пальца Оксаны Самойловой исчезло обручальное кольцо

Прилетев в Москву из Америки, Оксана Самойлова пытается вернуться к привычному образу жизни ради своих детей. Напомним, супруга рэпера воспитывает четверых наследников: 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею, 2-летнюю Майю и малыша Давида, которому не так давно исполнился месяц.
Сейчас бизнесвумен проводит время дома на карантине, приводит себя в форму и записывает инстаграм-истории, по которым так соскучились ее фолловеры. Джиган, кстати, в первый же день нарушил все правила и позвал к себе в гости друзей. Судя по всему, певец и его жена так и не помирились.
24 марта Оксана запостила видео, в котором снимает себя в зеркало. Она держит на руках маленького сына, поэтому многие обратили внимание лишь на него. Между тем, поклонники Самойловой заметили одну любопытную деталь.
На безымянном пальце Оксаны не было обручального кольца, которое ранее можно было увидеть на большинстве ее снимков.
Кажется, Самойлова всерьез обижена на Джигана. Однако некоторые поклонники считают, что до развода дело не дойдет. Да и Оксана ранее писала, что хочет «помочь папе своих детей выбраться из беды».
24 марта 2020 · ·
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