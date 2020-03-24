С безымянного пальца Оксаны Самойловой исчезло обручальное кольцо

Оксана Самойлова так и не говорит о том, что происходит между ней и Джиганом. Но иногда действия красноречивее любых слов.

Оксана Самойлова

Прилетев в Москву из Америки, Оксана Самойлова пытается вернуться к привычному образу жизни ради своих детей. Напомним, супруга рэпера воспитывает четверых наследников: 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею, 2-летнюю Майю и малыша Давида, которому не так давно исполнился месяц. 

Сейчас бизнесвумен проводит время дома на карантине, приводит себя в форму и записывает инстаграм-истории, по которым так соскучились ее фолловеры. Джиган, кстати, в первый же день нарушил все правила и позвал к себе в гости друзей. Судя по всему, певец и его жена так и не помирились.

24 марта Оксана запостила видео, в котором снимает себя в зеркало. Она держит на руках маленького сына, поэтому многие обратили внимание лишь на него. Между тем, поклонники Самойловой заметили одну любопытную деталь.

На безымянном пальце Оксаны не было обручального кольца, которое ранее можно было увидеть на большинстве ее снимков. 

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Кажется, Самойлова всерьез обижена на Джигана. Однако некоторые поклонники считают, что до развода дело не дойдет. Да и Оксана ранее писала, что хочет «помочь папе своих детей выбраться из беды». 

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Оксана всегда сможет сказать, что типа хотела развестись, уже даже заявление составила и пошлину оплатила, но доченьки слезами и мольбами уговорили ее папочку не бросать, ведь они папочку очень любят. И Оксана приняла мучительное решение простить негодяя, принеся свою гордость в жертву ради счастья деточек. Очень классный ход: и лицо сохранит, и чудо-матерью себя выставит, подписухи ее стопудово к лику святых причислят😇😇😇 Оксанка, дарю идею! Не благодари.
  • Ого, какой красноречивый жест. Джиган, наверное, очень расстроился и устыдился😆 Вон какой несчастный на видео где он перед бразильской певицей на одно колено припал😭
  • Woman .ru ,статьи на вашем сайте невозможно читать, постоянно появляется реклама со всех сторон, благодаря которой текст статей прыгает то вниз то вверх,что это?
  • Статьи пишите с помошью аншлака??

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