«Он находится вместе с супругой, лежит. В хорошем состоянии, все у него хорошо», — сообщил РБК Владимир Винокур.



Директор Льва Лещенко заявил, что артист приехал в больницу самостоятельно: «Мы вернулись 12 марта с гастролей в Канаде и Америке, соблюдали режим самоизоляции. Но плохо себя почувствовали, и сегодня Лев позвонил, сказал, что вчера приехал в Коммунарку с Ирой и попросился на обследование».