СМИ: Льва Лещенко и его жену госпитализировали с подозрением на коронавирус

В СМИ появилась информация о том, что 78-летний артист и его жена находятся в больнице в Коммунарке. 

В телеграм-канале Baza опубликовали информацию, что 23 марта Лев и Ирина Лещенко попали в больницу. Врачи оценивают здоровье певца как стабильное.

По данным СМИ, врачи выявили у супругов двустороннее воспаление легких. Источник «КП» отмечает, что коронавирус у Лещенко предварительно подтвержден.

«Он находится вместе с супругой, лежит. В хорошем состоянии, все у него хорошо», — сообщил РБК Владимир Винокур.

Директор Льва Лещенко заявил, что артист приехал в больницу самостоятельно: «Мы вернулись 12 марта с гастролей в Канаде и Америке, соблюдали режим самоизоляции. Но плохо себя почувствовали, и сегодня Лев позвонил, сказал, что вчера приехал в Коммунарку с Ирой и попросился на обследование».

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Лев и Ирина Лещенко легли в больницу в Коммунарке
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«Его никто не привозил, врача он тоже не смог вызвать. Сначала заехал в две клиники, где ему сказали, что разобраться с диагнозом можно только в Коммунарке», — цитирует слова Олега Дмитриева ТАСС.

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
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  • Льва ВалерьяНЫЧА?.. ндээ

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