«Он находится вместе с супругой, лежит. В хорошем состоянии, все у него хорошо», — сообщил РБК Владимир Винокур.
Директор Льва Лещенко заявил, что артист приехал в больницу самостоятельно: «Мы вернулись 12 марта с гастролей в Канаде и Америке, соблюдали режим самоизоляции. Но плохо себя почувствовали, и сегодня Лев позвонил, сказал, что вчера приехал в Коммунарку с Ирой и попросился на обследование».
«Его никто не привозил, врача он тоже не смог вызвать. Сначала заехал в две клиники, где ему сказали, что разобраться с диагнозом можно только в Коммунарке», — цитирует слова Олега Дмитриева ТАСС.
24 марта 2020 · ·
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