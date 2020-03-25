Любовница Константина Ивлева уже познакомила его с родителями

Шеф-повар не скрывает свой роман с Валерией Куденковой. Судя по всему, у него серьезные намерения.

Константин Ивлев

Роман ведущего программы «На ножах» с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой развивается стремительно. В начале марта супруга шеф-повара Мария подала на развод. Поклонники забили тревогу чуть раньше: когда снимки с Константином в Инстаграме женщины сменились постами об одиночестве.

Константин Ивлев

Мария рассказала СМИ, что ей прислали видео, в котором подтвердился факт измены ее мужа с другой девушкой. После этого женщина приняла решительные меры. Валерия в свою очередь не стала залегать на дно, продолжила вести соцсети. Она спокойно выкладывает совместные фото с телеведущим и шеф-поваром.

Не так давно они вместе отдохнули на Мальдивах, где Константин устраивал возлюбленной фотосессии на пляже. Куденкова призналась «СтарХиту», что ее отношения с Ивлевым уже вышли на новый уровень. Девушка познакомила своего возлюбленного с родителями, и встреча прошла гладко.

«Приняли его хорошо. Они за счастье и любовь»,  — сообщила Валерия.

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В начале марта в семье Константина Ивлева произошел разлад
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Напомним, экс-супруга Константина Ивлева утверждала, что шеф-повар, с которым она прожила 23 года, хочет забрать у нее дочку Машу. Сам телеведущий призвал подписчиков «не вестись на хайп и желтую прессу».

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Посмотрела бы я на него, если бы с его дочкой так поступили, а может и поступят в будущем, бумеранг
  • Интересно зятёк с папкой ровесники? Родители вне себя и счастья от возлюбленного
  • М..да...старые, богатые, известные мужики часто меняют своих жен прошедших с ними огонь и воду на молодых и жадных, причем не задумываются, а любят ли их или просто используют?
  • Ой, Валерия, Валерия, не боитесь карму испортить? Подпись к одной из фото объясняет их отношения в паре: учится, развивает свой блог). Кем была до? Девушкой из Краснодарского края. Кто сейчас? Девушка известного шефповара. Даже если отношения не сложатся, всё, процесс по освоению места и пространства в Moscow сити запущен...а детали освоения уже не так важны и принципиальны. К сожалению, г-н Шефповар деталь в этой истории, несмотря на серьезность представленных в статье фактов. Когда придет осознание этого? Когда-то!

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