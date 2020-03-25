Любовница Константина Ивлева уже познакомила его с родителями

Роман ведущего программы «На ножах» с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой развивается стремительно. В начале марта супруга шеф-повара Мария подала на развод. Поклонники забили тревогу чуть раньше: когда снимки с Константином в Инстаграме женщины сменились постами об одиночестве.
Мария рассказала СМИ, что ей прислали видео, в котором подтвердился факт измены ее мужа с другой девушкой. После этого женщина приняла решительные меры. Валерия в свою очередь не стала залегать на дно, продолжила вести соцсети. Она спокойно выкладывает совместные фото с телеведущим и шеф-поваром.
Не так давно они вместе отдохнули на Мальдивах, где Константин устраивал возлюбленной фотосессии на пляже. Куденкова призналась «СтарХиту», что ее отношения с Ивлевым уже вышли на новый уровень. Девушка познакомила своего возлюбленного с родителями, и встреча прошла гладко.
«Приняли его хорошо. Они за счастье и любовь», — сообщила Валерия.
Напомним, экс-супруга Константина Ивлева утверждала, что шеф-повар, с которым она прожила 23 года, хочет забрать у нее дочку Машу. Сам телеведущий призвал подписчиков «не вестись на хайп и желтую прессу».
25 марта 2020 · ·
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