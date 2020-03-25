Любовница Константина Ивлева уже познакомила его с родителями

Не так давно они вместе отдохнули на Мальдивах, где Константин устраивал возлюбленной фотосессии на пляже. Куденкова призналась «СтарХиту», что ее отношения с Ивлевым уже вышли на новый уровень. Девушка познакомила своего возлюбленного с родителями, и встреча прошла гладко.

«Приняли его хорошо. Они за счастье и любовь», — сообщила Валерия.