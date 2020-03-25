16 марта 2019-го стало известно о смерти Юлии Началовой. Певица умерла, когда ей было всего 38 лет. Причиной тому послужило заражение крови и последовавшее за ним серьезное воспаление.
Юлия травмировала ногу и занесла в организм инфекцию. Увы, экстренные меры врачей не смогли сохранить ей жизнь.
Знаменитость никогда не отличалась крепким здоровьем. Еще в юности ее подозревали в анорексии, а затем в течение многих лет исполнительница боролась с подагрой и волчанкой.
Но, как оказалось, на этом проблемы Началовой не закончились. В последние годы жизни артистка страдала от сильнейшего псориаза, развившегося, как думают многие, из-за стресса.
Подруга Юлии поведала, что женщине не помогали классические рекомендации врачей. Поэтому она сидела на жесткой диете и пыталась найти решение проблемы в народной медицине.
«Это заболевание доставляло ей не физическую боль, а именно душевную. Она — молодая женщина, певица, привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене. Но из-за псориаза она была вынуждена отказаться от открытых платьев. Пятна были по всему телу, и их невозможно скрыть», — рассказала приятельница артистки порталу «Собеседник».
Также подруга призналась, что Началова очень боялась общественной огласки своих недугов. «Она покупала только закрытую одежду, но и в ней чувствовала себя не слишком комфортно: сильно потела, пятна начинали чесаться. Юлька переживала, когда у нее спрашивали о здоровье. Ей хотелось всегда быть молодой и красивой. Как-то к ней подошел один знакомый журналист и спросил: ''Юля, как самочувствие?'' Она изменилась в лице, а потом долго его просила: ''Пожалуйста, не пиши ничего о моем здоровье. Обещаешь?''», — заключила женщина.
25 марта 2020 · ·
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