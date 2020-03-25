«Пятна были по всему телу»: подруга Началовой поведала о болезни, которой певица страдала перед смертью

Год назад не стало Юлии Началовой. Певица скончалась из-за острого воспаления. На протяжении всей жизни звезда боролась со множеством страшных недугов. 

Юлия Началова
Юлия Началова

16 марта 2019-го стало известно о смерти Юлии Началовой. Певица умерла, когда ей было всего 38 лет. Причиной тому послужило заражение крови и последовавшее за ним серьезное воспаление. 

Юлия травмировала ногу и занесла в организм инфекцию. Увы, экстренные меры врачей не смогли сохранить ей жизнь. 

Знаменитость никогда не отличалась крепким здоровьем. Еще в юности ее подозревали в анорексии, а затем в течение многих лет исполнительница боролась с подагрой и волчанкой. 

Юлия Началова

Но, как оказалось, на этом проблемы Началовой не закончились. В последние годы жизни артистка страдала от сильнейшего псориаза, развившегося, как думают многие, из-за стресса. 

Подруга Юлии поведала, что женщине не помогали классические рекомендации врачей. Поэтому она сидела на жесткой диете и пыталась найти решение проблемы в народной медицине. 

«Это заболевание доставляло ей не физическую боль, а именно душевную. Она — молодая женщина, певица, привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене. Но из-за псориаза она была вынуждена отказаться от открытых платьев. Пятна были по всему телу, и их невозможно скрыть», — рассказала приятельница артистки порталу «Собеседник»

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Юлия Началова никогда не отличалась хорошим здоровьем
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Также подруга призналась, что Началова очень боялась общественной огласки своих недугов. «Она покупала только закрытую одежду, но и в ней чувствовала себя не слишком комфортно: сильно потела, пятна начинали чесаться. Юлька переживала, когда у нее спрашивали о здоровье. Ей хотелось всегда быть молодой и красивой. Как-то к ней подошел один знакомый журналист и спросил: ''Юля, как самочувствие?'' Она изменилась в лице, а потом долго его просила: ''Пожалуйста, не пиши ничего о моем здоровье. Обещаешь?''», — заключила женщина. 

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Будут теперь рассказывать что было и что не было.
  • Год прошел.Откуда взялся псориаз?О нем не говорили ничего.Что за подруга?Придумали уже.
  • Всё это аутоиммунные заболевания, и ничего удивительного, что в ослабленном организме развивается целый такой "букет". Видимо, Юля была очень больна, но не уделяла должного внимания своему здоровью :(
  • "Что за подруга - Света Мигунова?" Да.
  • Что за подруга - Света Мигунова?
  • Волчанки у нее не было, сколько можно повторять выдумки. Как связаны псориаз и подагрический артрит?
  • К сожалению, подагра, волчанка, псориаз и другие кожные болячки часто идут вместе. Сначала одна проблема, а потом другие как снежный ком валятся. Жаль Юлю.
  • Анна, с такими друзьями и врагов не надо.

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