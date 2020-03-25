16 марта 2019-го стало известно о смерти Юлии Началовой. Певица умерла, когда ей было всего 38 лет. Причиной тому послужило заражение крови и последовавшее за ним серьезное воспаление.

Юлия травмировала ногу и занесла в организм инфекцию. Увы, экстренные меры врачей не смогли сохранить ей жизнь.

Знаменитость никогда не отличалась крепким здоровьем. Еще в юности ее подозревали в анорексии, а затем в течение многих лет исполнительница боролась с подагрой и волчанкой.