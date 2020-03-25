Максим Галкин подколол Настю Ивлееву за слабый английский, на котором она с трудом общалась с Джаредом Лето

Между Максимом Галкиным и Настей Ивлеевой завязалась дружба, которая удивляет всех. Сначала артист пришел на интервью к Насте в ее Agent Show, потом они вместе стали участниками проекта «Поездатый Новый год 2020» (своеобразная версия «Голубого огонька»).
А во время карантина приятели даже провели вместе прямой эфир в Инстаграме — почти два часа они общались друг с другом на глазах у тысяч подписчиков (к ним даже Пугачева на пару минут присоединилась), обсуждали сложившуюся в мире ситуацию и договорились устраивать такие перформансы чаще.
В общем, друзья не разлей вода. Видимо, поэтому Галкин и подколол Ивлееву после того, как она пообщалась с самим Джаредом Лето!
Произошло это случайно. Джаред общался с подписчиками в прямом эфире и решил подключить к процессу случайного человека. Счастливицей оказалась Ивлеева, которая сама немало удивилась тому, что на экране ее телефона оказался голливудский актер и солист группы 30 Seconds To Mars.
Впрочем, Настюшка «Опасность» смогла собраться с мыслями и на ломаном английском объяснила Лето, что она является популярной ведущей в своей стране.
Рокер заявил, что скоро приедет в Россию, примет участие в шоу Ивана Урганта, а после этого может заглянуть и к Ивлеевой на огонек. Естественно, блондинка пришла от этой идеи в восторг.
Галкин же оставил под постом Ивлеевой такой комментарий: «Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл, энд вен хи ноуз, зет май вайф из Пугачйова, зен ваще. Ду нот форгет ас, ер олд френдз» («Настя, скажи своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в своей стране, может, он приедет в мой замок, а когда узнает, что моя жена — Пугачева, то вообще. Не забывай нас, старых друзей»), — написал он.
Сама Ивлеева тоже над собой пошутила. «Английский язык покинул чат», — подписала она пост с прямым эфиром.
25 марта 2020 · ·
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