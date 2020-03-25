Максим Галкин подколол Настю Ивлееву за слабый английский, на котором она с трудом общалась с Джаредом Лето

Между Максимом Галкиным и Настей Ивлеевой завязалась дружба, которая удивляет всех. Сначала артист пришел на интервью к Насте в ее Agent Show, потом они вместе стали участниками проекта «Поездатый Новый год 2020» (своеобразная версия «Голубого огонька»).

А во время карантина приятели даже провели вместе прямой эфир в Инстаграме — почти два часа они общались друг с другом на глазах у тысяч подписчиков (к ним даже Пугачева на пару минут присоединилась), обсуждали сложившуюся в мире ситуацию и договорились устраивать такие перформансы чаще.