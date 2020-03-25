У принца Чарльза диагностирован коронавирус

Итак, первый случай заболевания коронавирусом в королевской семье официально подтвержден. Тест принца Чарльза оказался положительным.

Итак, то, чего боялась вся Великобритания, случилось — коронавирус добрался до королевской семьи. COVID-19 подтвержден у принца Чарльза.

Соответствующее заявление было опубликовано этим утром.

«Тест принца Уэльского на коронавирус дал положительный результат. У него были слабые симптомы, в остальном же он чувствует себя хорошо. Последние несколько дней он работал из дома как обычно. Герцогиню Корнуольскую также проверили, однако у нее вирус не был обнаружен. В соответствии с государственными и медицинскими советами, принц и герцогиня сейчас находятся на самоизоляции в их доме в Шотландии». 

Выяснить, от кого же заразился престолонаследник, не представляется возможным, поскольку за последние две недели он продолжал принимать участие в официальных мероприятиях.

Отметим также, что в силу возраста принц Чарльз входит в группу риска.

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Вот до чего доводит трудоголизм
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Боже, храни королеву!

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

12
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  • У тысяч людей диагностирован, чем этот гражданин лучше или хуже других?
  • ну и пусть дома с Камиллой сидит дедуля
  • Скоро и Елизавета заболеет,и другие политики других стран....все это очень странно....напоминает отдаленно флэшмоб какой то.
  • Говорят, переболев коронавирусом, в будущем можно столкнуться с онкологией. Прискорбно((((
  • Как от кого ? На вумене ж писали, что незадолго с Альбертом встречался-тот практически сразу заболел т.е. был носителем. Им подсказать...почему как узнал ,что Монаковский болен -не ушел в карантин ,а вел никому не нужные встречи!!!! Конечно заразил еще кого-нибудь.
  • дошутился Уильям, поймет теперь, что чувствовали люди с больными родственниками
  • А у нас будут аналогичные сказочные новости?
  • Ну уж у этого и лучшие врачи, и лекарства, и своевременная диагностика будут. И без аппарата ИВЛ не останется, если в нем возникнет необходимость. Короче, можно не волноваться за высокопоставленного дедулю))
  • Ну, что ж, этого следовало ожидать
  • Уильяма на престол!

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