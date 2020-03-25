У принца Чарльза диагностирован коронавирус

Итак, то, чего боялась вся Великобритания, случилось — коронавирус добрался до королевской семьи. COVID-19 подтвержден у принца Чарльза.
Соответствующее заявление было опубликовано этим утром.
«Тест принца Уэльского на коронавирус дал положительный результат. У него были слабые симптомы, в остальном же он чувствует себя хорошо. Последние несколько дней он работал из дома как обычно. Герцогиню Корнуольскую также проверили, однако у нее вирус не был обнаружен. В соответствии с государственными и медицинскими советами, принц и герцогиня сейчас находятся на самоизоляции в их доме в Шотландии».
Выяснить, от кого же заразился престолонаследник, не представляется возможным, поскольку за последние две недели он продолжал принимать участие в официальных мероприятиях.
Отметим также, что в силу возраста принц Чарльз входит в группу риска.
Боже, храни королеву!
25 марта 2020 · ·
Комментарии12