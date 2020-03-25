«Надо наказать этого ''мистера-микроба''»: Виталий Милонов резко высказался о нарушившем карантин Джигане

За пренебрежительное отношение к мерам безопасности во время пандемии Джигана осуждают не только интернет-пользователи, но и депутаты. Виталий Милонов, например, считает нужным применить особые меры к рэперу, чтобы он стал соблюдать закон. 

Оксана Самойлова, Джиган
Оксана Самойлова и Джиган с сыном

На днях Джиган и Оксана Самойлова вернулись с детьми из Америки, где жили последние несколько месяцев. По словам бизнесвумен, решение прилететь на родину было связано с обострением ситуации в Штатах

В стране уже закрыли все общественные места, а также наблюдаются проблемы с продуктами и медикаментами. 

После возвращения в Россию Оксана решила соблюдать максимальные меры предосторожности: она даже не пригласила няню, хотя самой справляться с заботами о четырех детях и доме очень сложно. 

Джиган

А вот Джиган пренебрег карантинными правилами и сразу же после приезда позвал в гости друзей. Ох, сколько же критики после этого получил в своих соцсетях рэпер!

Отреагировал на такое допущение знаменитости и депутат Виталий Милонов. 

Представитель правительства назвал действия Джигана «негодяйством» и посчитал, что будет правильным применить какие-либо предписания в отношении звезды. 

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Виталий Милонов негодует из-за действий Джигана
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«Если его сейчас нельзя привлечь к строгой ответственности, то впредь в его клипах, альбомах и песнях надо сообщать о том, что он нарушитель карантина и потенциальный разносчик заразы. И так наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а ''мистером микробом''», — передает слова Милонова РИА «Новости»

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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