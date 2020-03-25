На днях Джиган и Оксана Самойлова вернулись с детьми из Америки, где жили последние несколько месяцев. По словам бизнесвумен, решение прилететь на родину было связано с обострением ситуации в Штатах.

В стране уже закрыли все общественные места, а также наблюдаются проблемы с продуктами и медикаментами.

После возвращения в Россию Оксана решила соблюдать максимальные меры предосторожности: она даже не пригласила няню, хотя самой справляться с заботами о четырех детях и доме очень сложно.