На днях Джиган и Оксана Самойлова вернулись с детьми из Америки, где жили последние несколько месяцев. По словам бизнесвумен, решение прилететь на родину было связано с обострением ситуации в Штатах.
В стране уже закрыли все общественные места, а также наблюдаются проблемы с продуктами и медикаментами.
После возвращения в Россию Оксана решила соблюдать максимальные меры предосторожности: она даже не пригласила няню, хотя самой справляться с заботами о четырех детях и доме очень сложно.
А вот Джиган пренебрег карантинными правилами и сразу же после приезда позвал в гости друзей. Ох, сколько же критики после этого получил в своих соцсетях рэпер!
Отреагировал на такое допущение знаменитости и депутат Виталий Милонов.
Представитель правительства назвал действия Джигана «негодяйством» и посчитал, что будет правильным применить какие-либо предписания в отношении звезды.
«Если его сейчас нельзя привлечь к строгой ответственности, то впредь в его клипах, альбомах и песнях надо сообщать о том, что он нарушитель карантина и потенциальный разносчик заразы. И так наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а ''мистером микробом''», — передает слова Милонова РИА «Новости».
25 марта 2020 · ·
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