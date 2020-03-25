Примерно в полдень в Сети появилась информация о том, что Владимир Путин спустя несколько часов обратится ко всем жителям России в связи с тем, что проблема COVID-19 принимает устрашающие масштабы.

Ради этого Путин изменил график своей работы на 25 марта и даже отменил вылет в Санкт-Петербург.

Президент России должен был выступить ровно в 15:00 по московскому времени, однако его обращение было в итоге перенесено на почти полтора часа.