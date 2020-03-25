Примерно в полдень в Сети появилась информация о том, что Владимир Путин спустя несколько часов обратится ко всем жителям России в связи с тем, что проблема COVID-19 принимает устрашающие масштабы.
Ради этого Путин изменил график своей работы на 25 марта и даже отменил вылет в Санкт-Петербург.
Президент России должен был выступить ровно в 15:00 по московскому времени, однако его обращение было в итоге перенесено на почти полтора часа.
Владимир Путин начал свою 30-минутную речь с того, что попросил граждан России предельно внимательно отнестись к рекомендациям врачей.
«Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия — просто даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно».
Президент России также отметил, что в нашей стране пока что удается сдерживать массовое распространение коронавируса.
«То, что мы можем и уже делаем, — так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан. К развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд», — заявил президент.
Естественно, Путин затронул вопрос о всероссийском голосовании о принятии поправок к Конституции, подчеркнув, что это является очень важной темой. «Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Голосование нужно перенести на более позднюю дату. На какую именно — решим, опираясь на профессиональное мнение врачей».
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей и с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — объявил Путин.
При этом все структуры жизнеобеспечения продолжат свою работу.
Также Владимир Путин предложил еще несколько мер, которые помогут россиянам пережить эпидемию коронавируса и вынужденный карантин с минимальными потерями.
Все социальные пособия и льготы в течение следующих шести месяцев будут продлеваться автоматически.
Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.
Путин также поручил кабмину ускорить принятие решений по выплатам семьям с детьми от трех до семи лет.
Пособие по безработице будет увеличено с 8 тысяч рублей до минимального размера оплаты труда.
Выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц.
Владимир Путин попросил правительство и ЦБ предложить и принять меры по развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.
Будет введен мораторий на 6 месяцев для банкротства предприятий в сложной финансовой ситуации. Процедура банкротства при этом должна стать посильной и необременительной.
Будут предусмотрены каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.
Также президент призвал всех работодателей России обеспечить стабильность на рынке труда, дабы не допустить всплеска безработицы.
Отметим, что на утро 25 марта статистика по коронавирусу была удручающей. За сутки в России было выявлено 163 случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 658 человек.
120 из 163 новых случаев были зарегистрированы в Москве, общее число заболевших в столице составило 410 человек.
25 марта 2020 · ·
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