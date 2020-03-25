Опасные игры: Джиган посвящает испуганных дочерей в рыцари настоящим ножом

Кажется, 34-летний Джиган действительно представляет угрозу окружающим, даже несмотря на то, что он прошел курс лечения в американском наркологическом диспансере. Убедиться в этом можно, просто заглянув в его инстаграм-истории.

Пару часов назад он опубликовал два коротких видео, на которых показал, как посвящает своих дочерей — Ариелу, Лею и Майю — в рыцари. Все бы ничего, но делает он это огромным и острым ножом.