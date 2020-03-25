Опасные игры: Джиган посвящает испуганных дочерей в рыцари настоящим ножом

Кажется, 34-летний Джиган действительно представляет угрозу окружающим, даже несмотря на то, что он прошел курс лечения в американском наркологическом диспансере. Убедиться в этом можно, просто заглянув в его инстаграм-истории.
Пару часов назад он опубликовал два коротких видео, на которых показал, как посвящает своих дочерей — Ариелу, Лею и Майю — в рыцари. Все бы ничего, но делает он это огромным и острым ножом.
Рэпер положил на плечи девочкам нож со словами о вере и чести. И если младшие воспринимали происходящее как игру, то старшая Ариела явно напряглась, а на отца смотрела с недовольством и даже подозрением.
Возможно, девочка просто понимала, что игра, которую затеял папа, очень опасная. Или все же есть вероятность, что Оксана Самойлова рассказала старшей дочери, что происходит? В любом случае, Ариела быстро увела сестер от ножа и отца подальше.
Напомним, 8 марта Самойлова заявила в Инстаграме, что не хочет «просыпаться в этот мир», а вскоре стало известно — Джиган попал в реабилитационную клинику в Майами.
Пока рэпер находился там, Самойлова уже успела заявить, что сделает все возможное, чтобы помочь отцу своих детей, а позже отметила, что первый месяц жизни ее четвертого ребенка — сына Давида — стал для нее самым ужасным.
Сейчас семья уже вернулась в Москву, но, судя по инстаграм-историям, супруги никак не контактируют — единственное связующее звено, которое осталось между ними, это дети, которые появляются в соцсетях Джигана и Оксаны.
25 марта 2020 · ·
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