«Методом проб и ошибок (кормлю дважды и в этот раз еще лучше и жирнее) я пришла к выводу, что лично мое питание не влияет на малышку», — сообщила Анастасия. Но от некоторых продуктов она все же решила отказаться. Так, супруга футболиста не ест овощи и фрукты красного цвета.