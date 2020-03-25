В начале февраля 2020-го Анастасия Тарасова родила Дмитрию Тарасову девочку, которую назвали Евой. Примечательно, что это уже третья наследница футболиста. Анастасия воспитывает старшую дочь Милану, которой в июле исполнится 2 года. Также у спортсмена подрастает 10-летняя Ангелина от первой супруги Оксаны.
В соцсетях Анастасия часто рассуждает о материнстве и советуется с подписчицами. На днях в инстаграм-историях девушка показала «завтрак кормящей матери», состоявший из овсяного блинчика. Тарасова поделилась рецептом сытного и полезного блюда и предложила варианты начинок.
Однако некоторым поклонникам показалось, что Анастасия неправильно питается, находясь на грудном вскармливании. На все вопросы Тарасова ответила в новой инстаграм-истории.
«Методом проб и ошибок (кормлю дважды и в этот раз еще лучше и жирнее) я пришла к выводу, что лично мое питание не влияет на малышку», — сообщила Анастасия. Но от некоторых продуктов она все же решила отказаться. Так, супруга футболиста не ест овощи и фрукты красного цвета.
Напомним, Тарасова посвятила себя заботе о детям. Кстати, ее супруг Дмитрий, восстанавливаясь после травмы ноги, активно помогает ей воспитывать наследниц. Например, несколько дней назад он одной рукой кормил Милану, а другой — катал коляску Евы.
25 марта 2020 · ·
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