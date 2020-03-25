«Все зависит от поведения того, кто изменил. Если он сделал это случайно, вы спалили, он просит прощения — это один сценарий. Если изменил и сказал: ''Сама дура, а я ухожу'', — это, конечно, больнее, и здесь волшебного средства нет и не будет», — сообщила модель.

По мнению Шишковой, человек в такой ситуации должен сделать выбор: или он «сжирает себя, вспоминая о прошлом», или «любит безгранично и идет к своему новому и счастливому будущему». Третьего не дано.