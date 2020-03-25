«Сжираете себя или любите безгранично»: Алена Шишкова рассказала, как пережить измену

Алена Шишкова часто отвечает на вопросы своих подписчиков. На этот раз модель сообщила, как поступить, столкнувшись с изменой возлюбленного.

Алена Шишкова

На днях Алена Шишкова пообщалась со своими поклонниками в инстаграм-историях. Модель охотно беседует с подписчиками, вот и сейчас она ответила на несколько вопросов. Среди всего прочего речь зашла об отношениях. Шишкову спросили, как пережить измену любимого человека. Алена за словом в карман не полезла. 

Алена Шишкова

«Все зависит от поведения того, кто изменил. Если он сделал это случайно, вы спалили, он просит прощения — это один сценарий. Если изменил и сказал: ''Сама дура, а я ухожу'', — это, конечно, больнее, и здесь волшебного средства нет и не будет», — сообщила модель.

По мнению Шишковой, человек в такой ситуации должен сделать выбор: или он «сжирает себя, вспоминая о прошлом», или «любит безгранично и идет к своему новому и счастливому будущему». Третьего не дано.

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Кстати, по слухам, слово «измена» знакомо Шишковой не понаслышке. Некоторые поклонники верят, что причиной ее разрыва с Тимати стало то, что он увлекся Анастасией Решетовой. Впрочем, сама возлюбленная рэпера утверждала, что даже не была знакома с Аленой раньше, а сейчас нормально с ней общается.

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
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  • Изменил случайно? Это как? Можно ногу подвернуть или чихнуть случайно. Измена - это осознанное дело, Аленушка)

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