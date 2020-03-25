«Нельзя обижать Россию»: Светлана Хоркина назвала перенос Олимпиады «Божьим наказанием»

Светлана Хоркина озвучила необычную причину переноса главного спортивного события года. И речь не о коронавирусе.

Светлана Хоркина

24 марта стало известно, что Олимпийские игры в Токио было решено отложить на год из-за пандемии коронавируса. Неудивительно, что это событие прокомментировали многие спортсмены. В их числе была и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Гимнастка поделилась своим мнением в интервью с изданием «Спорт-Экспресс». Правда, некоторые поклонники решили, что Хоркина озвучила довольно нестандартную причину переноса Олимпиады. 

Светлана Хоркина

«На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И, на мой взгляд, это некое Божье наказание», — сообщила Светлана.

Хоркина также считает, что решения ситуации она не видит. Гимнастка смотрит в будущее с оптимизмом и надеется, что спортсмены смогут подготовиться к запланированным на следующий год Олимпийским играм.

...
Светлана Хоркина неоднозначно высказалась о переносе Олимпиады
1 из 9

Напомним, Светлана Хоркина завершила карьеру в 2004 году. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях. Звезда воспитывает двух сыновей: Святослава, рожденного от Кирилла Шубского, и Ивана, чьим отцом является Олег Кочнов. Второй наследник Хоркиной появился на свет 21 октября 2019-го.

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

7
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Беееееееее
  • Ей лучше молчать. Бедные её мужики. Ни внешности, ни ума.
  • И вот такие экземпляры руководят страной и принимают законы, по которым нам всем приходится жить🤦🏻‍♀️
  • У нее с Кейт один интеллект на двоих
  • н-да, дура
  • Дура
  • От Светланы Хоркиной сложно было ожидать иного, но все равно шок есть.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633