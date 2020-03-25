24 марта стало известно, что Олимпийские игры в Токио было решено отложить на год из-за пандемии коронавируса. Неудивительно, что это событие прокомментировали многие спортсмены. В их числе была и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
Гимнастка поделилась своим мнением в интервью с изданием «Спорт-Экспресс». Правда, некоторые поклонники решили, что Хоркина озвучила довольно нестандартную причину переноса Олимпиады.
«На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И, на мой взгляд, это некое Божье наказание», — сообщила Светлана.
Хоркина также считает, что решения ситуации она не видит. Гимнастка смотрит в будущее с оптимизмом и надеется, что спортсмены смогут подготовиться к запланированным на следующий год Олимпийским играм.
Напомним, Светлана Хоркина завершила карьеру в 2004 году. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях. Звезда воспитывает двух сыновей: Святослава, рожденного от Кирилла Шубского, и Ивана, чьим отцом является Олег Кочнов. Второй наследник Хоркиной появился на свет 21 октября 2019-го.
25 марта 2020 · ·
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