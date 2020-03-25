СМИ: Лев Лещенко попал в реанимацию

На днях 78-летнего артиста и его супругу госпитализировали с подозрением на коронавирус. Появилась информация о его состоянии.

Лев Лещенко

24 марта стало известно, что Лев Лещенко и его супруга Ирина были госпитализированы в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Недавно певец вернулся с гастролей в Канаде и Америке, он и его жена оставались в самоизоляции, но на днях почувствовали себя плохо. Владимир Винокур сообщил, что у артиста двустороннее воспаление легких.

На следующий день в издании Lenta.ru появилась информация от источника, знакомого с ситуацией. По словам анонима, Лещенко стало хуже.

Накануне вечером певец начал задыхаться, у него упал процент кислорода в крови, поэтому его перевели в реанимационное отделение. 

Однако позднее концертный директор артиста сообщил ТАСС, что Льва Валерьяновича перевели в реанимацию не из-за резкого ухудшения состояния.

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Лев Лещенко находится в больнице
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«Он в реанимации, ''питается'' кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — заверил Олег Дмитриев.

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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