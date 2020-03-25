СМИ: Лев Лещенко попал в реанимацию

24 марта стало известно, что Лев Лещенко и его супруга Ирина были госпитализированы в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Недавно певец вернулся с гастролей в Канаде и Америке, он и его жена оставались в самоизоляции, но на днях почувствовали себя плохо. Владимир Винокур сообщил, что у артиста двустороннее воспаление легких.

На следующий день в издании Lenta.ru появилась информация от источника, знакомого с ситуацией. По словам анонима, Лещенко стало хуже.

Накануне вечером певец начал задыхаться, у него упал процент кислорода в крови, поэтому его перевели в реанимационное отделение.



Однако позднее концертный директор артиста сообщил ТАСС, что Льва Валерьяновича перевели в реанимацию не из-за резкого ухудшения состояния.