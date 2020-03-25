Ксения Бородина себя в обиду не даст. Не раз телеведущая буквально обрушивалась на своих критиков и эмоционально отвечала им. 25 марта это произошло вновь. На сей раз в инстаграм-историях телеведущая показала ящик, наполненный гелями-санитайзерами, которые в России уже стали дефицитным товаром.
«Почему говорят, что антисептики в стране закончились? Ничего они не закончились. Все есть», — бодро сообщила Ксения.
Правда, судя по всему, после этого ее директ наполнили десятки сообщений от недовольных фолловеров. Они недоумевали, где же Бородина разжилась таким количеством антисептиков. Кроме того, некоторым казалось, что телеведущая купила слишком много флаконов и тем самым лишила кого-то шанса приобрести этот товар, необходимый во время эпидемии коронавируса.
Одна из подписчиц даже спросила, не собирается ли Ксения купаться в антисептике. На что Бородина с присущей ей прямотой ответила: «Вам бы рот им помыть не мешало». После этого Ксения запостила несколько видео, в которых объяснила свою позицию.
«Ребят, вы так сильно за антисептики запереживали, что я себя каким-то злом почувствовала. Вы бы лучше так за гречку переживали с туалетной бумагой, которые вы всю скупили, а не за 30 антисептиков, которые у меня дома лежат. У меня семья большая и персонала много. И родители есть, и бабушки. Уж точно не ваше дело, сколько антисептиков я закупила», — заметила звезда.
По мнению Ксении, многие просто не могут отыскать санитайзеры, так как не прилагают достаточно усилий. «Ну и плюс ко всему их реально полно, просто искать надо лучше. Прямо налетели как ненормальные», — закончила свою тираду Бородина.
25 марта 2020 · ·
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