Ксению Бородину раскритиковали за то, что она купила много антисептиков, и телеведущая ответила

По мнению Ксении Бородиной, запасшейся гелями для рук, никакого дефицита антисептиков в стране нет. Нужно лишь хорошо поискать.

Ксения Бородина

Ксения Бородина себя в обиду не даст. Не раз телеведущая буквально обрушивалась на своих критиков и эмоционально отвечала им. 25 марта это произошло вновь. На сей раз в инстаграм-историях телеведущая показала ящик, наполненный гелями-санитайзерами, которые в России уже стали дефицитным товаром.

«Почему говорят, что антисептики в стране закончились? Ничего они не закончились. Все есть», — бодро сообщила Ксения.

Правда, судя по всему, после этого ее директ наполнили десятки сообщений от недовольных фолловеров. Они недоумевали, где же Бородина разжилась таким количеством антисептиков. Кроме того, некоторым казалось, что телеведущая купила слишком много флаконов и тем самым лишила кого-то шанса приобрести этот товар, необходимый во время эпидемии коронавируса.

Одна из подписчиц даже спросила, не собирается ли Ксения купаться в антисептике. На что Бородина с присущей ей прямотой ответила: «Вам бы рот им помыть не мешало». После этого Ксения запостила несколько видео, в которых объяснила свою позицию.

«Ребят, вы так сильно за антисептики запереживали, что я себя каким-то злом почувствовала. Вы бы лучше так за гречку переживали с туалетной бумагой, которые вы всю скупили, а не за 30 антисептиков, которые у меня дома лежат. У меня семья большая и персонала много. И родители есть, и бабушки. Уж точно не ваше дело, сколько антисептиков я закупила», — заметила звезда.

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Ксения Бородина не из тех, кто игнорирует критику
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По мнению Ксении, многие просто не могут отыскать санитайзеры, так как не прилагают достаточно усилий. «Ну и плюс ко всему их реально полно, просто искать надо лучше. Прямо налетели как ненормальные», — закончила свою тираду Бородина.

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • А что она такого сделала?ну купила антисептиков много, показала в инсте. Меня больше интересует, кто эти люди, возмущённые тем, что другой человек запасся антисептиками?сам этот момент абсурден, так Они еще и в Директ пишут насчёт такой *****. Какое, мать вашу, дело? Неужели более важных вопросов нет в голове?😑 лучше бы реально перестали скупать туалетную бумагу, как ненормальные, такое ощущение, что у каждого дома циганский табор, многочисленные ***** которого нужно подтирать без остановки.
  • Я не вижу ничего ужасного в ее словах. Правильно она сказала. Это не решетова, которая наживается. Бородина купила своей большой семье. Мне бы даже в голову не пришло спрашивать у человека - а зачем ты так много скупил? Она ж не гараж ими забила. Хотя кто у Ксении в подписчицах? Дом 2 только, мягко скажем, недалекие смотрят, вот и шлют комменты, исходя из своего умишка, вот Ксюха и бесится.
  • Зазвездилась Борода, больно будет падать, забыла откуда вылезла)) туда и залезет обратно. Когда ее ПА совсем замучают. Уже по психологам бегает, все контролирует. Как семья Джиганов распадантся, так и Ксюшина распадется идилия и вся грязь вылезет наружу, тогда свой хвост прижмет и кто кроме подпищиков, которым она будет изливать свои слезы, останется с ней?! Подруги у нее тоже не надежные, единственной верной Бузове она в свою очередь своим характером тоже кровушки попила, весело тогда им было со своим муженьком. Кто помнит толстую Бороду на Дом- 2, вот такая она и есть настоящая. Скоро лопнет и опять станет той же толстухой, никому не нужной
  • Так и не выставляй их в сеть. Дурная какая-то сначала выставит, потом кричит,что не ваше дело и так по каждой фото и видео. Удали всех, оставь только друзей,закрой канал...все! Это уже будет дело только ее. Они просто держат народ ,чтобы рекламу предлогали. А к этим подпищикам пренебрежительное отношение) )) как к толпе хомяков)

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