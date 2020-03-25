Ксения Бородина себя в обиду не даст. Не раз телеведущая буквально обрушивалась на своих критиков и эмоционально отвечала им. 25 марта это произошло вновь. На сей раз в инстаграм-историях телеведущая показала ящик, наполненный гелями-санитайзерами, которые в России уже стали дефицитным товаром.

«Почему говорят, что антисептики в стране закончились? Ничего они не закончились. Все есть», — бодро сообщила Ксения.

Правда, судя по всему, после этого ее директ наполнили десятки сообщений от недовольных фолловеров. Они недоумевали, где же Бородина разжилась таким количеством антисептиков. Кроме того, некоторым казалось, что телеведущая купила слишком много флаконов и тем самым лишила кого-то шанса приобрести этот товар, необходимый во время эпидемии коронавируса.

Одна из подписчиц даже спросила, не собирается ли Ксения купаться в антисептике. На что Бородина с присущей ей прямотой ответила: «Вам бы рот им помыть не мешало». После этого Ксения запостила несколько видео, в которых объяснила свою позицию.