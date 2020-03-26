Беременная Анастасия Шубская опубликовала  фото в бикини

26 марта Анастасия Шубская опубликовала новый пост в своем Инстаграме. Красавица-супруга Александра Овечкина показала пляжный снимок из Канкуна, на котором муж крепко обнимает ее. Сама же девушка смотрит на своего избранника с обожанием. Многие оценили красивый кадр, но нашлись среди подписчиков и те, у кого возникли вопросы к фото.
«Пока обычные люди из-за коронавируса сидят дома, дерзкие и красивые проводят время на пляже как ни в чем не бывало. Отличная работа, ребята», «В Мексике ситуация с коронавирусом очень неблагоприятная, не боитесь?», «А как же карантин? Видимо, в Мексике пляжи открыты», — писали фолловеры.
Шубская указала, что в подписи к фото есть хэштег #tbt (Throwback Thursday), которым обычно дополняют старые снимки. В настоящий момент Анастасия вместе с мужем и сыном находится дома и вовсю готовит своим домашним банановые и гречневые оладьи.
Напомним, в конце февраля стало известно, что Шубская ждет второго ребенка. В марте она рассекретила пол будущего наследника. На свет появится еще один мальчик. Александр и Анастасия воспитывают сына Сережу, которому в августе исполнится 2 года.
26 марта 2020 · ·
Комментарии0