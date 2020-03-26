Беременная Анастасия Шубская опубликовала  фото в бикини

Анастасия Шубская вспомнила отдых в Мексике. В настоящее время супруга Александра Овечкина самоизолировалась дома с семьей.

Анастасия Шубская

26 марта Анастасия Шубская опубликовала новый пост в своем Инстаграме. Красавица-супруга Александра Овечкина показала пляжный снимок из Канкуна, на котором муж крепко обнимает ее. Сама же девушка смотрит на своего избранника с обожанием. Многие оценили красивый кадр, но нашлись среди подписчиков и те, у кого возникли вопросы к фото.

Анастасия Шубская

«Пока обычные люди из-за коронавируса сидят дома, дерзкие и красивые проводят время на пляже как ни в чем не бывало. Отличная работа, ребята», «В Мексике ситуация с коронавирусом очень неблагоприятная, не боитесь?», «А как же карантин? Видимо, в Мексике пляжи открыты», — писали фолловеры.

Шубская указала, что в подписи к фото есть хэштег #tbt (Throwback Thursday), которым обычно дополняют старые снимки. В настоящий момент Анастасия вместе с мужем и сыном находится дома и вовсю готовит своим домашним банановые и гречневые оладьи.

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Анастасия Шубская в 2016 году вышла замуж за Александра Овечкина
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Напомним, в конце февраля стало известно, что Шубская ждет второго ребенка. В марте она рассекретила пол будущего наследника. На свет появится еще один мальчик. Александр и Анастасия воспитывают сына Сережу, которому в августе исполнится 2 года.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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