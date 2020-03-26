Беременная Анастасия Шубская опубликовала  фото в бикини

«Пока обычные люди из-за коронавируса сидят дома, дерзкие и красивые проводят время на пляже как ни в чем не бывало. Отличная работа, ребята», «В Мексике ситуация с коронавирусом очень неблагоприятная, не боитесь?», «А как же карантин? Видимо, в Мексике пляжи открыты», — писали фолловеры.

Шубская указала, что в подписи к фото есть хэштег #tbt (Throwback Thursday), которым обычно дополняют старые снимки. В настоящий момент Анастасия вместе с мужем и сыном находится дома и вовсю готовит своим домашним банановые и гречневые оладьи.