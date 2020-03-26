Мэдокс Джоли-Питт вернулся домой и продолжил занятия по русскому языку с репетитором

Занятия Мэдокса были отменены, поэтому он воссоединился с семьей в Америке. Однако бездельничать юноша не собирается.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли с сыновьями Мэдоксом и Паксом

Из-за пандемии коронавируса занятия во многих учебных заведениях были отменены или перешли в онлайн-формат. Эта участь не обошла стороной и университет Yonsei в Южной Корее, где старательно грыз гранит науки 18-летний Мэдокс, старший сын Анджелины Джоли.

Как сообщило издание People, на днях юноша вернулся домой и воссоединился со своей звездной матерью и многочисленными братьями и сестрами. 

Примечательно, что Мэдокс не хочет сидеть дома без дела и развлекаться. Он усердно изучает иностранные языки, среди которых корейский и русский.

Анджелина Джоли

Напомним, Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей, трое из которых являются ее биологическими наследниками, рожденными в союзе с Брэдом Питтом. Она лишь недавно сумела наладить отношения с экс-супругом ради дочерей Захары и Шайло, перенесших тяжелые операции.

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Анджелина Джоли — многодетная мама
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Кстати, Мэдокс на протяжении долгого времени конфликтовал с Брэдом Питтом. После развода родителей он и вовсе отказался считать себя сыном актера. Однако в феврале юноша решил все же дать отцу шанс и согласился с ним встретиться.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Тяга к знаниям всегда похвально и изучение корейского понятно, а вот в чем интерес к русскому языку?

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