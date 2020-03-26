Из-за пандемии коронавируса занятия во многих учебных заведениях были отменены или перешли в онлайн-формат. Эта участь не обошла стороной и университет Yonsei в Южной Корее, где старательно грыз гранит науки 18-летний Мэдокс, старший сын Анджелины Джоли.

Как сообщило издание People, на днях юноша вернулся домой и воссоединился со своей звездной матерью и многочисленными братьями и сестрами.