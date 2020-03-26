СМИ: мать Ксении Собчак госпитализирована в больницу в Коммунарке

26 марта телеграм-канал Mash сообщил, что мать телеведущей Ксении Собчак была госпитализирована в клинику в Коммунарке. Вчера днем ее привезли туда из деревни Горки. По словам источника «Пятого канала», женщина почувствовала себя плохо и обратилась в медицинское учреждение, откуда ее и доставили в специализированную больницу, где в настоящее время находятся те, у кого подтвержден коронавирус.

В настоящее время Нарусова проходит плановое обследование. Но позднее Вячеслав Тимченко, председатель комитета Совета Федерации по регламенту, прокомментировал ситуацию.