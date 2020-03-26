СМИ: мать Ксении Собчак госпитализирована в больницу в Коммунарке

Стало известно, что 68-летняя Людмила Нарусова попала в больницу с подозрением на коронавирус. В настоящее время она проходит обследования.

Людмила Нарусова, Ксения Собчак

26 марта телеграм-канал Mash сообщил, что мать телеведущей Ксении Собчак была госпитализирована в клинику в Коммунарке. Вчера днем ее привезли туда из деревни Горки. По словам источника «Пятого канала», женщина почувствовала себя плохо и обратилась в медицинское учреждение, откуда ее и доставили в специализированную больницу, где в настоящее время находятся те, у кого подтвержден коронавирус.

В настоящее время Нарусова проходит плановое обследование. Но позднее Вячеслав Тимченко, председатель комитета Совета Федерации по регламенту, прокомментировал ситуацию.

«Как сообщил мне председатель комитета (по конституционному законодательству), в состав которого она входит, Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с теми, кто приехал из-за границы», — цитирует Тимченко РИА Новости.

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Сенатор Людмила Нарусова заболела
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Напомним, Ксения Собчак и сама недавно побывала на территории больницы в Коммунарке, чтобы узнать о состоянии больных коронавирусом. Она отправилась в медицинское учреждение за материалом для новых выпусков программы «Док-ток» на Первом канале.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Растащила вирус элита и чиновники, не вылезающие из-за границы. Простой люд только страдает... Ужасно все..
  • Ксюха счастлива. Попала в топы. Пиар на костях лучший пиар.
  • Здоровья ей и нам всем

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