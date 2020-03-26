25 марта Букингемский дворец сообщил, что у принца Чарльза обнаружили заболевание COVID-19. Это известие встревожило всех поклонников британской королевской семьи. Наверняка родственники старшего сына Елизаветы II были очень взволнованы.
Как сообщил анонимный источник изданию Daily Mail, Меган Маркл отреагировала на эту печальную новость весьма решительно. Она сразу же сообщила супругу, что не пустит его в Великобританию.
Инсайдер утверждает, что герцогиня Сассекская «ни при каких обстоятельствах не позволит мужу отправиться куда бы то ни было сейчас». Меган рассказала друзьям, что Гарри поддерживает связь с заболевшим отцом по телефону.
По словам друзей герцогини, она сейчас очень нервничает. Они с Гарри действительно хотели бы как-то помочь, но Сассексы вместе с маленьким сыном находятся в закрытой на карантин Канаде. Поездка Гарри в Великобританию сейчас была бы опрометчивым шагом.
Считаем, что в такой ситуации Меган поступила правильно, не позволив мужу сорваться и правдами и неправдами добывать себе билет на родину.
Ранее сообщалось, что болезнь у Чарльза протекает в легкой форме. В настоящее время принц находится в Шотландии вместе со своей супругой Камиллой Паркер-Боулз.
Гарри с Меган и Арчи остаются в своем доме в Ванкувере. Герцогиня Сассекская предпринимает все меры, чтобы защитить свою семью от пандемии.
26 марта 2020 · ·
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