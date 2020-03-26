Меган Маркл запретила Гарри навещать заболевшего коронавирусом принца Чарльза

На днях принц Чарльз заразился коронавирусом. Меган Маркл считает, что отпускать сейчас супруга в Великобританию к отцу — это не лучшая идея.

Меган Маркл

25 марта Букингемский дворец сообщил, что у принца Чарльза обнаружили заболевание COVID-19. Это известие встревожило всех поклонников британской королевской семьи. Наверняка родственники старшего сына Елизаветы II были очень взволнованы. 

Как сообщил анонимный источник изданию Daily Mail, Меган Маркл отреагировала на эту печальную новость весьма решительно. Она сразу же сообщила супругу, что не пустит его в Великобританию.

Меган Маркл. принц Чарльз, принц Гарри

Инсайдер утверждает, что герцогиня Сассекская «ни при каких обстоятельствах не позволит мужу отправиться куда бы то ни было сейчас». Меган рассказала друзьям, что Гарри поддерживает связь с заболевшим отцом по телефону.

По словам друзей герцогини, она сейчас очень нервничает. Они с Гарри действительно хотели бы как-то помочь, но Сассексы вместе с маленьким сыном находятся в закрытой на карантин Канаде. Поездка Гарри в Великобританию сейчас была бы опрометчивым шагом. 

Считаем, что в такой ситуации Меган поступила правильно, не позволив мужу сорваться и правдами и неправдами добывать себе билет на родину.

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Принц Гарри и Меган Маркл сейчас находятся в Канаде
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Ранее сообщалось, что болезнь у Чарльза протекает в легкой форме. В настоящее время принц находится в Шотландии вместе со своей супругой Камиллой Паркер-Боулз.

Гарри с Меган и Арчи остаются в своем доме в Ванкувере. Герцогиня Сассекская предпринимает все меры, чтобы защитить свою семью от пандемии.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

4
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  • ну даже будь он на родине, как бы это помогло? видеться все равно нельзя
  • Тоже не вижу, в ее запрете что-то негативного. Сейчас ситуация такая, что чем дальше ты от людей, тем безопаснее и тебе и окружающим , особенно, это касается тех, кто непосредственно связан с общественностью
  • Правильно, что не пускает, молодец
  • А как надо было? Навестить и самим заразиться и дальше распространять заразу? Врачи рекомендуют самоизолироваться (а в Великобритании это указ на государственном уровне),а не визиты наносить.

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