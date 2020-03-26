25 марта Букингемский дворец сообщил, что у принца Чарльза обнаружили заболевание COVID-19. Это известие встревожило всех поклонников британской королевской семьи. Наверняка родственники старшего сына Елизаветы II были очень взволнованы.

Как сообщил анонимный источник изданию Daily Mail, Меган Маркл отреагировала на эту печальную новость весьма решительно. Она сразу же сообщила супругу, что не пустит его в Великобританию.