Ксения Собчак прокомментировала госпитализацию мамы в Коммунарку

Утром 26 марта телеграм-канал Mash сообщил, что Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак, была госпитализирована в уже известную всем больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.
Спустя пару часов Ксения лично подтвердила информацию, которая попала в распоряжение журналистов. О госпитализации матери она написала в своем телеграм-канале.
«Моя мама сейчас в Коммунарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили. Так как я постоянно работаю на ТВ, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже 2 недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую», — сообщила телеведущая.
Отметим, что в последнее время Людмила Нарусова находилась на самоизоляции. «Как сообщил мне председатель комитета (по конституционному законодательству), в состав которого она входит, Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с теми, кто приехал из-за границы», — рассказал изданию РИА Новости Вячеслав Тимченко, председатель комитета Совета Федерации по регламенту.
26 марта 2020 · ·
Комментарии0