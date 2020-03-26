Ксения Собчак прокомментировала госпитализацию мамы в Коммунарку

Утром 26 марта телеграм-канал Mash сообщил, что Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак, была госпитализирована в уже известную всем больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

Спустя пару часов Ксения лично подтвердила информацию, которая попала в распоряжение журналистов. О госпитализации матери она написала в своем телеграм-канале.