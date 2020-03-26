«Игнорю всех, это моя фишка»: Джиган ответил на многочисленные обвинения в Сети

Интернет-пользователи продолжают активно следить за соцсетями Джигана и комментировать все его действия. Кажется, рэпер устал от повышенного внимания общественности. 

Джиган
Джиган

В последнее время внимание многих пользователей Сети приковано к семейству Джигана. Сначала сам рэпер и его супруга намекнули, что имеют проблемы в отношениях. 

Тогда Рунет поддержал Оксану Самойлову и пожелал, чтобы у звездной пары все поскорее наладилось. 

На днях знаменитости вместе с детьми вернулись из Америки. В отличие от жены, Джиган не стал следовать мерам безопасности, связанным с распространением коронавирусной инфекции, и пригласил домой гостей

Джиган

К тому же фолловерам мужчины не понравились его игры с дочерьми: некоторые из них они посчитали опасными

В соцсетях рэпера появилось немало негативных комментариев. 

Джиган же продолжает активно публиковать новые фото и видео. «Игнорю всех, это моя фишка. Пишите мне всякое на здоровье!» — сообщил исполнитель в своем микроблоге. 

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Джиган ответил на нападки хейтеров
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Поклонники поддержали звезду. «Правильно! Главное, чтобы у вас между собой все было хорошо», «Желаю вас счастья с Оксаной, очень люблю вашу семью!» — пишут в комментариях к новому посту Джигана. 

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

4
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  • Ну и внешность, видно нет образования и воспитания.
  • Удивляюсь, неужели реально кто-то переживает за эту показушную семейку рэпера и дамы...?Они уже столько дней народ веселят, сочувствующие в инсте у "святой"прибавляются, реклама дорожает, благосостояние растёт.И всё благодаря вам, наивные))
  • Я так понимаю,что за чужую семью переживают люди у которых нет собственной личной жизни.Какое мне дело до семьи человека ,которого я лично не знаю?Новости о них читаю исключительно от того, что делать нечего в это тяжелое время.
  • Желаю вас счастья с Оксаной, очень люблю вашу семью. Вот такие комментарии кто вообще оставляет? Правда есть люди, которые любят эту семью, переживают?

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