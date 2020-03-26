В последнее время внимание многих пользователей Сети приковано к семейству Джигана. Сначала сам рэпер и его супруга намекнули, что имеют проблемы в отношениях.
Тогда Рунет поддержал Оксану Самойлову и пожелал, чтобы у звездной пары все поскорее наладилось.
На днях знаменитости вместе с детьми вернулись из Америки. В отличие от жены, Джиган не стал следовать мерам безопасности, связанным с распространением коронавирусной инфекции, и пригласил домой гостей.
К тому же фолловерам мужчины не понравились его игры с дочерьми: некоторые из них они посчитали опасными.
В соцсетях рэпера появилось немало негативных комментариев.
Джиган же продолжает активно публиковать новые фото и видео. «Игнорю всех, это моя фишка. Пишите мне всякое на здоровье!» — сообщил исполнитель в своем микроблоге.
Поклонники поддержали звезду. «Правильно! Главное, чтобы у вас между собой все было хорошо», «Желаю вас счастья с Оксаной, очень люблю вашу семью!» — пишут в комментариях к новому посту Джигана.
26 марта 2020 · ·
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