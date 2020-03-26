В последнее время внимание многих пользователей Сети приковано к семейству Джигана. Сначала сам рэпер и его супруга намекнули, что имеют проблемы в отношениях.

Тогда Рунет поддержал Оксану Самойлову и пожелал, чтобы у звездной пары все поскорее наладилось.

На днях знаменитости вместе с детьми вернулись из Америки. В отличие от жены, Джиган не стал следовать мерам безопасности, связанным с распространением коронавирусной инфекции, и пригласил домой гостей.