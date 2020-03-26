Обнародованы результаты теста 68-летней Людмилы Нарусовой на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус в печально известной Коммунарке. Ксения Собчак озвучила результаты анализов.

Можно выдыхать. Ксения Собчак сообщила, что тест ее мамы Людмилы Нарусовой на коронавирус оказался отрицательным.

«Диагноз — пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона! Столько обид было эти недели на меня, что не видимся», — написала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения.

Напомним, утром 26 марта в СМИ появилась информация о том, что сенатор Нарусова была срочно госпитализирована в больницу в Коммунарке, где находятся все пациенты с подозрением на коронавирус (там же сейчас лежит Лев Лещенко).

Ксения Собчак, дочь политика, рассказала: «Моя мама сейчас в Коммунарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили. Так как я постоянно работаю на ТВ, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже 2 недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую».

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Людмила Нарусова родилась в мае 1951 года в Брянске
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Надеемся, скоро Людмилу Борисовну выпишут из больницы и она сможет видеться со своей дочерью и внуком Платоном.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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