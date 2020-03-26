Обнародованы результаты теста 68-летней Людмилы Нарусовой на коронавирус

Напомним, утром 26 марта в СМИ появилась информация о том, что сенатор Нарусова была срочно госпитализирована в больницу в Коммунарке, где находятся все пациенты с подозрением на коронавирус (там же сейчас лежит Лев Лещенко).

Ксения Собчак, дочь политика, рассказала: «Моя мама сейчас в Коммунарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили. Так как я постоянно работаю на ТВ, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже 2 недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую».