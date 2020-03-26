Марк Богатырев собирается жениться на Татьяне Арнтгольц

Пара редко делится подробностями, однако иногда все же проливает свет на то, что происходит в их жизни. Так, Марк Богатырев признался, что готов жениться на Татьяне Арнтгольц.
«Пока мы не женаты. Но это временно. Думаю, когда-нибудь это обязательно произойдет, надеюсь, в ближайшем будущем», — признался актер изданию «7Дней».
Напомним, в октябре 2019 года Татьяна выложила фото, спровоцировавшее слухи о тайной помолвке. Дело в том, что внимательные поклонники заметили кольцо на безымянном пальце. Тогда актриса не стала комментировать догадки пользователей.
Для Марка Богатырева это будет первый штамп в паспорте, а для Татьяны Арнтгольц — второй. Актриса прожила в браке с Иваном Жидковым практически 5 лет. После развода актеры сохранили нормальные отношения и вместе воспитывают 10-летнюю дочь Машу.
26 марта 2020 · ·
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