Марк Богатырев собирается жениться на Татьяне Арнтгольц

Пара редко делится подробностями, однако иногда все же проливает свет на то, что происходит в их жизни. Так, Марк Богатырев признался, что готов жениться на Татьяне Арнтгольц.

«Пока мы не женаты. Но это временно. Думаю, когда-нибудь это обязательно произойдет, надеюсь, в ближайшем будущем», — признался актер изданию «7Дней».