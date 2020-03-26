Папа жарит: Джиган готовит сытный обед для всей семьи

Только вчера Джиган испугал своих фолловеров очень странным видео, в котором он играет с дочками и посвящает их в рыцарей ножом довольно внушительных размеров, а уже на следующий день решил приготовить с ними обед.
В коротком ролике, который рэпер опубликовал в инстаграм-историях, видно, как он жарит на гриле мясо, а рядом с ним находятся все его дети — даже маленький Давид, которому совсем недавно исполнился месяц.
«Ты проснулся?» — спрашивает Джиган у сына.
В ролике также видно, как девочки помогают отцу готовить обед. Вот такое времяпрепровождение с детьми мы понимаем и одобряем.
Напомним, вскоре после рождения Давида в семье Дениса Устименко-Вайнштейна и Оксаны Самойловой разгорелся нешуточный скандал. Девушка заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир» аккурат на 8-е марта, а чуть позже стало известно, что ее супруг угодил в наркодиспансер в Майами.
Поползли слухи о том, что Джиган поднял руку на Оксану, поэтому она вызвала стражей правопорядка, а они уже отправили рэпера на принудительное лечение от зависимости.
Самойлова опровергла слухи о домашнем насилии и заявила, что предпримет все возможное, чтобы помочь отцу своих детей. Семья вернулась в Москву.
26 марта 2020 · ·
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