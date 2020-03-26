Папа жарит: Джиган готовит сытный обед для всей семьи

Джиган пытается реабилитироваться перед детьми и готовит вместе с ними на кухне.

Только вчера Джиган испугал своих фолловеров очень странным видео, в котором он играет с дочками и посвящает их в рыцарей ножом довольно внушительных размеров, а уже на следующий день решил приготовить с ними обед.

В коротком ролике, который рэпер опубликовал в инстаграм-историях, видно, как он жарит на гриле мясо, а рядом с ним находятся все его дети — даже маленький Давид, которому совсем недавно исполнился месяц. 

«Ты проснулся?» — спрашивает Джиган у сына.

В ролике также видно, как девочки помогают отцу готовить обед. Вот такое времяпрепровождение с детьми мы понимаем и одобряем.

Напомним, вскоре после рождения Давида в семье Дениса Устименко-Вайнштейна и Оксаны Самойловой разгорелся нешуточный скандал. Девушка заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир» аккурат на 8-е марта, а чуть позже стало известно, что ее супруг угодил в наркодиспансер в Майами.

Поползли слухи о том, что Джиган поднял руку на Оксану, поэтому она вызвала стражей правопорядка, а они уже отправили рэпера на принудительное лечение от зависимости.

...
В феврале Оксана Самойлова родила четвертого ребенка
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Самойлова опровергла слухи о домашнем насилии и заявила, что предпримет все возможное, чтобы помочь отцу своих детей. Семья вернулась в Москву.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
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  • Ждём репортаж из уборной.🤦🏻‍♀️
  • На кой нам его каждый шаг каждый день? Вы там обалдели что ли ?

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