Папа жарит: Джиган готовит сытный обед для всей семьи

Только вчера Джиган испугал своих фолловеров очень странным видео, в котором он играет с дочками и посвящает их в рыцарей ножом довольно внушительных размеров, а уже на следующий день решил приготовить с ними обед.

В коротком ролике, который рэпер опубликовал в инстаграм-историях, видно, как он жарит на гриле мясо, а рядом с ним находятся все его дети — даже маленький Давид, которому совсем недавно исполнился месяц.