«Жесткий бардак»: Оксана Самойлова с трудом справляется с ситуацией в доме

Супруга Джигана взялась за пылесос и швабру и начала наводить порядок в доме, где все еще стояла новогодняя елка.

Оксана Самойлова и Джиган наконец-то вернулись в Москву из жаркого Майами. Как говорится, из лета сразу в зиму — дома супругов ждала до сих пор не разобранная елка.

«Не дело», — решила Оксана и занялась уборкой. Времени у нее теперь стало больше — Самойлова и ее дети соблюдают все предписанные меры карантина и не выходят из дома.

В отличие, кстати, от Джигана, который сразу же по прилету в столицу пригласил в гости своих друзей-музыкантов, за что и подвергся жесткой критике со стороны подписчиков.

Оксана рассказала фолловерам, что справляться с домашними обязанностями стало тяжелее, ведь ее дочери не ходят в школу.

«Когда дети дома постоянно, это такой срач. Это просто бесконечно жесткий бардак. Решила сделать в доме на карантине то, на что у меня не хватало времени целый год», — поделилась 31-летняя бизнесвумен с поклонниками в инстаграм-историях.

В следующем видео Самойлова уже показала, как ее младшая дочь Лея пылесосит. «Накосячила как обычно, исправляет ситуацию», — посмеялась над неуклюжей наследницей Самойлова.

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Оксана Самойлова родила четвертого ребенка в Америке
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Напомним, совсем недавно Оксана родила четвертого ребенка. Джиган так радовался появлению на свет долгожданного наследника Давида, что 8 марта угодил в рехаб, где прошел недельный курс реабилитации.

Супруги вернулись в Москву несколько дней назад, причем Самойлова сняла обручальное кольцо. В инстаграмах друг друга супруги больше не появляются, хотя живут в одном доме.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Джыган то отец-молодец,то невменяйко)Прощать и опять рожать,до конца!
  • Предлагаю Вуману просто прямые ссылки с инстаграмма Самойловой сюда кидать. Каждый пост- ссылка. ЧТоб ничего не упустили
  • Многочисленные домработницы не убрали сразу после их отъезда? Или нет никаких домработниц?

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