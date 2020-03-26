Оксана Самойлова и Джиган наконец-то вернулись в Москву из жаркого Майами. Как говорится, из лета сразу в зиму — дома супругов ждала до сих пор не разобранная елка.
«Не дело», — решила Оксана и занялась уборкой. Времени у нее теперь стало больше — Самойлова и ее дети соблюдают все предписанные меры карантина и не выходят из дома.
В отличие, кстати, от Джигана, который сразу же по прилету в столицу пригласил в гости своих друзей-музыкантов, за что и подвергся жесткой критике со стороны подписчиков.
Оксана рассказала фолловерам, что справляться с домашними обязанностями стало тяжелее, ведь ее дочери не ходят в школу.
«Когда дети дома постоянно, это такой срач. Это просто бесконечно жесткий бардак. Решила сделать в доме на карантине то, на что у меня не хватало времени целый год», — поделилась 31-летняя бизнесвумен с поклонниками в инстаграм-историях.
В следующем видео Самойлова уже показала, как ее младшая дочь Лея пылесосит. «Накосячила как обычно, исправляет ситуацию», — посмеялась над неуклюжей наследницей Самойлова.
Напомним, совсем недавно Оксана родила четвертого ребенка. Джиган так радовался появлению на свет долгожданного наследника Давида, что 8 марта угодил в рехаб, где прошел недельный курс реабилитации.
Супруги вернулись в Москву несколько дней назад, причем Самойлова сняла обручальное кольцо. В инстаграмах друг друга супруги больше не появляются, хотя живут в одном доме.
26 марта 2020 · ·
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