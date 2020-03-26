Оксана Самойлова и Джиган наконец-то вернулись в Москву из жаркого Майами. Как говорится, из лета сразу в зиму — дома супругов ждала до сих пор не разобранная елка.

«Не дело», — решила Оксана и занялась уборкой. Времени у нее теперь стало больше — Самойлова и ее дети соблюдают все предписанные меры карантина и не выходят из дома.