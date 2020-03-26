СМИ: у Льва Лещенко начался отек легких

26 марта СМИ сообщили, что у народного артиста России Льва Лещенко диагностирован коронавирус. Чуть позже стало известно и то, что у певца начались серьезные осложнения.

Об этом анонимный инсайдер сообщил «Ленте.ру», также добавив, что состояние Льва Валерьяновича оценивается как тяжелое.

Напомним, недавно Лев Лещенко вернулся из США. Он находился на самоизоляции, но 24 марта все же был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.