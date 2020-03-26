СМИ: у Льва Лещенко начался отек легких

Лев Валерьянович страдает от серьезных осложнений на фоне тяжелой болезни. Пресса сообщает, что у него подтвержден коронавирус.

26 марта СМИ сообщили, что у народного артиста России Льва Лещенко диагностирован коронавирус. Чуть позже стало известно и то, что у певца начались серьезные осложнения.

Об этом анонимный инсайдер сообщил «Ленте.ру», также добавив, что состояние Льва Валерьяновича оценивается как тяжелое.

Напомним, недавно Лев Лещенко вернулся из США. Он находился на самоизоляции, но 24 марта все же был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.

Как только СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что диагноз Лещенко, который к тому моменту находился в реанимации, подтвержден, эту информацию тут же опроверг Владимир Винокур, друг артиста.

«Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», — заявил Винокур порталу «Подъем».

Ксения Собчак, мама которой также оказалась в Коммунарке, очень скептически отнеслась к подобным заявлениям.

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За здоровье Льва Лещенко сейчас молится вся страна
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«Простите, но Винокур, как ближайший друг, говорит по просьбе Лещенко. Все почему-то боятся именно этого диагноза, как будто это чума. И вам не кажется, что такое количество пневмонии одновременно — это очень и очень странно? Я не врач, но внезапно у многих пожилых людей двустороннее воспаление легких. Но не коронавирус. У нас тогда, получается, эпидемия двусторонних воспалений легких?» — поинтересовалась она у читателей телеграм-канала «Кровавая барыня».

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26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Известно, что 11 марта Лещенко вернулся в Москву после гастролей по США. Изначально вылететь в столицу музыкант должен был напрямую, но в итоге оказался на родине с пересадкой во Франции из-за ненадлежащих погодных условий. А уже через неделю, 19 марта, Лев Валерьянович принимал участие в съемках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Тогда в одной студии с ним присутствовали Лариса Рубальская, Геннадий Хазанов, Аркадий Укупник и другие. Каково их самочувствие на текущий момент времени, неизвестно. ——————- 19 марта принимал участие в передаче, сидел за одним столом со многими людьми, жал им руки , объятия и тд. Если у него коронавирус, то им срочно нужно сдавать анализы и быть на карантине. А так как они после передачи все поехали к семьям-потенциально заразили и их. Плюс в Останкино Лещенко контактировал со многими людьми, брался ща пуски дверей , ехал с кем-то в лифте.... Это было 19 марта, а уже на следующий день он почувствовал недомогание. Получается 19 марта болезнь уже была в активной фазе и он был заразен... Вопрос-почему с 11 марта и прилёта в Россию не соблюдал карантин? Ему и супруге здоровья, конечно. Но страшно становится за количество людей, с которыми он контактировал эти дни...
  • Ой, блин!..
  • Кажется это начало конца(
  • У нас сейчас действительно очень много людей болеют воспалением легких? Это правда?
  • На вести тишина про Лещенко.
  • Ой-ой-ой, это может плохо закончиться, он же уже пожилой...
  • Все правильно сказала Собчак, и не стоит прятать голову в песок - факты на лицо
  • Увы пневмония не редкость и да от неё умирают)))Но !!! Лещенко вернулся где уже была эпидемия ,также болеет жена(чуть легче)..Коммунарка. Разделяйте.
  • Есть у него корона, нет у него короны - в данном случае это неважно. Глубоко пожилой человек умирает от воспаления лёгких. Подключили к ИВЛ, потом закономерный отек, потом смерть. Если то, что пишут, правда, то ему остались считанные дни. Винокур же, во-первых, не хочет быть инициатором паники, во-вторых, он сам не может принять, что его друг умирает. Возможно, он надеется на чудо, не может отпустить, поэтому так и отвечает.
  • Собчак как всегда пытается напомнить о себе любой ценой - в период пандемии воспалению легких просто стали уделять больше внимания плюс сезонные колебания. А если у человека температура повысилась от чрезмерной упакованности, у нас эпидемия толстых шапок и нашествие свитеров?

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