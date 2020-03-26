СМИ: у Льва Лещенко начался отек легких

26 марта СМИ сообщили, что у народного артиста России Льва Лещенко диагностирован коронавирус. Чуть позже стало известно и то, что у певца начались серьезные осложнения.
Об этом анонимный инсайдер сообщил «Ленте.ру», также добавив, что состояние Льва Валерьяновича оценивается как тяжелое.
Напомним, недавно Лев Лещенко вернулся из США. Он находился на самоизоляции, но 24 марта все же был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.
Как только СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что диагноз Лещенко, который к тому моменту находился в реанимации, подтвержден, эту информацию тут же опроверг Владимир Винокур, друг артиста.
«Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», — заявил Винокур порталу «Подъем».
Ксения Собчак, мама которой также оказалась в Коммунарке, очень скептически отнеслась к подобным заявлениям.
«Простите, но Винокур, как ближайший друг, говорит по просьбе Лещенко. Все почему-то боятся именно этого диагноза, как будто это чума. И вам не кажется, что такое количество пневмонии одновременно — это очень и очень странно? Я не врач, но внезапно у многих пожилых людей двустороннее воспаление легких. Но не коронавирус. У нас тогда, получается, эпидемия двусторонних воспалений легких?» — поинтересовалась она у читателей телеграм-канала «Кровавая барыня».
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26 марта 2020 · ·
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