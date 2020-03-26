«Я была записана на операцию...»: Ольга Бузова призналась, как страдала из-за подколов Дмитрия Тарасова по поводу своей маленькой груди

Ольга Бузова дала откровенное интервью, в котором рассказала, как переживала из-за размера своей груди. Звезда едва не решилась на операцию.

Ольга Бузова

26 марта в Сети появился новый выпуск YouTube-шоу «Алена, блин!». Его главной героиней стала певица и телеведущая Ольга Бузова. В интервью Алене Жигаловой звезда призналась, что в прошлом сильно комплексовала из-за размера своей груди.

Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов

Примечательно, что в Сети то и дело появляются предположения, что Ольга делала операцию, однако сама телеведущая настаивает, что не прибегала к услугам пластического хирурга. Правда, Бузова заметила, что в ее жизни был период, когда она была полна решимости лечь под нож. Причем одной из причин этого был ее экс-супруг Дмитрий Тарасов.

«Муж говорил: ''Вот бы было классно, если бы ты сделала сиськи''. Я сейчас понимаю, что нужно было тогда бежать. Заставлять ложиться под нож, когда нет никаких показаний... Я уверена, что любое вмешательство — это стресс для организма», — сообщила Ольга.

После развода у Бузовой появилось огромное количество комплексов. Потеряв все, она испытала панику и хотела измениться. Телеведущая подстриглась и покрасилась, став шатенкой. Но и этого ей было мало. Следующим шагом должна была стать операция. Однако телеведущая в последнюю минуту отказалась от этой идеи.

«Я была уже записана, ездила на консультацию, подготовила все анализы. У меня был куплен билет на операцию в Питер. Остановило осознание того, что я люблю свою грудь. Этим уже ничего не вернешь. Это была агония тогда», — вспоминала звезда.

Ольга Бузова, Давид Манукян
Давид Манукян и Ольга Бузова

Единственным хирургическим вмешательством, о котором рассказала звезда, была операция на ноге. В 2013-м в Штутгарте ей распилили косточку, мешавшую ходить. Но даже после процедуры Ольга не перестала испытывать боль. Давид Манукян, возлюбленный Бузовой, знает о том, как она страдает, и постоянно массирует ей ступню. 

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С 2012-го по 2016-й Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым
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В настоящее время Ольга счастлива с Давидом, которого в будущем видит мужем и отцом своих детей.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Теперь Настюха пусть наслаждается таким «счастьем» бггг)))
  • Человек с лицом Тарасова еще над кем-то смеется и подкалывает? ой не могу)))

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