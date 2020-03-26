Примечательно, что в Сети то и дело появляются предположения, что Ольга делала операцию, однако сама телеведущая настаивает, что не прибегала к услугам пластического хирурга. Правда, Бузова заметила, что в ее жизни был период, когда она была полна решимости лечь под нож. Причем одной из причин этого был ее экс-супруг Дмитрий Тарасов.

«Муж говорил: ''Вот бы было классно, если бы ты сделала сиськи''. Я сейчас понимаю, что нужно было тогда бежать. Заставлять ложиться под нож, когда нет никаких показаний... Я уверена, что любое вмешательство — это стресс для организма», — сообщила Ольга.

После развода у Бузовой появилось огромное количество комплексов. Потеряв все, она испытала панику и хотела измениться. Телеведущая подстриглась и покрасилась, став шатенкой. Но и этого ей было мало. Следующим шагом должна была стать операция. Однако телеведущая в последнюю минуту отказалась от этой идеи.

«Я была уже записана, ездила на консультацию, подготовила все анализы. У меня был куплен билет на операцию в Питер. Остановило осознание того, что я люблю свою грудь. Этим уже ничего не вернешь. Это была агония тогда», — вспоминала звезда.