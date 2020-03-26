Бои без правил: Джиган приучает дочерей орудовать битами и ножами

На днях Джиган всерьез обеспокоил фолловеров, посвятив дочерей в рыцари с помощью острого ножа. Видимо, на этом дело не закончилось. 26 марта певец показал в инстаграм-историях, как он проводит время с наследницами на свежем воздухе. Джиган показывал девочкам, как играть в бейсбол: он подбрасывал в воздух картонку из-под пива, а Ариела и Лея пытались отбить ее.