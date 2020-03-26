Бои без правил: Джиган приучает дочерей орудовать битами и ножами

Джиган продолжает свои опасные игры с дочерьми. Певец учит девочек обращаться с оружием. Причем не с бутафорским!

Джиган

На днях Джиган всерьез обеспокоил фолловеров, посвятив дочерей в рыцари с помощью острого ножа. Видимо, на этом дело не закончилось. 26 марта певец показал в инстаграм-историях, как он проводит время с наследницами на свежем воздухе. Джиган показывал девочкам, как играть в бейсбол: он подбрасывал в воздух картонку из-под пива, а Ариела и Лея пытались отбить ее. 

Когда упаковка упала на землю, Джиган велел Лее «добить» ее, что 5-летняя девочка и сделала, несколько раз ударив битой.

Опасные игры продолжились, когда певец показал, как 8-летняя Ариела метает острый нож. Многих в Сети изумило, что Джиган учит маленьких наследниц играть с опасными предметами. Оксаны Самойловой на видео не было, но многие поклонники рассчитывают, что она увидит хотя бы в Инстаграме супруга, чем тот занимается, и предпримет какие-то меры.

Напомним, в начале марта Джиган провел несколько странных прямых эфиров в нетрезвом состоянии, в которых нецензурно выражался и просил дочь принести ему пива. После этого рэпер попал в рехаб, а недавно родившая Оксана Самойлова сообщила, что пережила самый ужасный месяц в своей жизни

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Джиган и Оксана Самойлова недавно приехали в Россию из Америки вместе с детьми
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Недавно звездное семейство в полном составе вернулось из Америки, но супруги все еще не наладили отношения. Оксана сосредоточилась на воспитании детей, а Джиган проводит время в свое удовольствие.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Он неадекватный, это понятно и ежу.
  • Молодец батя, а то одни принцессы вокруг
  • самойлова совсем отбитая что ли7 лишь бы из котеджа не вытурнул-но терпеть ненормального мужика перепитого сначала это казалось смешно-но сейчас явно видно что он опасен-уснуть страшно с таким в доме-неизвестно что взбредёт в голову
  • Ну да, с таким-то папкой им это пригодится. Ещё маму будут защищать от такого папки.

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