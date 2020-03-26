Бои без правил: Джиган приучает дочерей орудовать битами и ножами

На днях Джиган всерьез обеспокоил фолловеров, посвятив дочерей в рыцари с помощью острого ножа. Видимо, на этом дело не закончилось. 26 марта певец показал в инстаграм-историях, как он проводит время с наследницами на свежем воздухе. Джиган показывал девочкам, как играть в бейсбол: он подбрасывал в воздух картонку из-под пива, а Ариела и Лея пытались отбить ее.
Когда упаковка упала на землю, Джиган велел Лее «добить» ее, что 5-летняя девочка и сделала, несколько раз ударив битой.
Опасные игры продолжились, когда певец показал, как 8-летняя Ариела метает острый нож. Многих в Сети изумило, что Джиган учит маленьких наследниц играть с опасными предметами. Оксаны Самойловой на видео не было, но многие поклонники рассчитывают, что она увидит хотя бы в Инстаграме супруга, чем тот занимается, и предпримет какие-то меры.
Напомним, в начале марта Джиган провел несколько странных прямых эфиров в нетрезвом состоянии, в которых нецензурно выражался и просил дочь принести ему пива. После этого рэпер попал в рехаб, а недавно родившая Оксана Самойлова сообщила, что пережила самый ужасный месяц в своей жизни.
Недавно звездное семейство в полном составе вернулось из Америки, но супруги все еще не наладили отношения. Оксана сосредоточилась на воспитании детей, а Джиган проводит время в свое удовольствие.
26 марта 2020 · ·
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