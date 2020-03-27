26 марта в Инстаграме герцога и герцогини Кембриджских был опубликован новый пост. Он был действительно необычным. Как правило, в соцсетях принца Уильяма и Кейт Миддлтон появляются отчеты с мероприятий или рассказы о рабочих инициативах Кембриджей. Но на этот раз повод для поста был иным.
Дети герцога и герцогини (и, конечно же, сами родители) решили поблагодарить всех врачей, которые борются с коронавирусом днем и ночью.
На видео 6-летний Джордж, 4-летняя Шарлотта и Луи, которому через месяц уже исполнится два года, бурно аплодируют. Старшие наследники Кембриджей радостно улыбаются (озорница Шарлотта даже позволила себе веселый смешок), а младший сын Уильяма и Кейт поглядывает на брата и сестру с недоумением.
Кстати, можно заметить, как сильно подрос малыш Луи за последние месяцы.
«Всем докторам, медсестрам, сиделкам, семейным врачам, фармацевтам, волонтерам и другим работникам Национальной службы здравоохранения, которые работают без устали, чтобы помочь тем, кто заразился COVID-19. Всем вам спасибо», — передали свою благодарность Кембриджи.
26 марта 2020 · ·
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