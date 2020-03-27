26 марта в Инстаграме герцога и герцогини Кембриджских был опубликован новый пост. Он был действительно необычным. Как правило, в соцсетях принца Уильяма и Кейт Миддлтон появляются отчеты с мероприятий или рассказы о рабочих инициативах Кембриджей. Но на этот раз повод для поста был иным.

Дети герцога и герцогини (и, конечно же, сами родители) решили поблагодарить всех врачей, которые борются с коронавирусом днем и ночью.