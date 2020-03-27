Джордж, Шарлотта и Луи поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом, бурными аплодисментами

В Сети появилось видео, записанное по важному поводу: Джордж, Шарлотта и Луи выразили свою благодарность медикам, борющимся с коронавирусом.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи

26 марта в Инстаграме герцога и герцогини Кембриджских был опубликован новый пост. Он был действительно необычным. Как правило, в соцсетях принца Уильяма и Кейт Миддлтон появляются отчеты с мероприятий или рассказы о рабочих инициативах Кембриджей. Но на этот раз повод для поста был иным.

Дети герцога и герцогини (и, конечно же, сами родители) решили поблагодарить всех врачей, которые борются с коронавирусом днем и ночью.

На видео 6-летний Джордж, 4-летняя Шарлотта и Луи, которому через месяц уже исполнится два года, бурно аплодируют. Старшие наследники Кембриджей радостно улыбаются (озорница Шарлотта даже позволила себе веселый смешок), а младший сын Уильяма и Кейт поглядывает на брата и сестру с недоумением.

Кстати, можно заметить, как сильно подрос малыш Луи за последние месяцы. 

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Кембриджи поблагодарили врачей за работу
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«Всем докторам, медсестрам, сиделкам, семейным врачам, фармацевтам, волонтерам и другим работникам Национальной службы здравоохранения, которые работают без устали, чтобы помочь тем, кто заразился COVID-19. Всем вам спасибо»,  — передали свою благодарность Кембриджи.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • Шарлотта хорошеет👍🏻
  • Ой, мелкий как вырос, глазастый такой! Молодцы Кембриджи, отстрелялись в роддоме за несколько лет, начхав на все насмешки про "вечнобеременную" - зато теперь и футбол погонять на карантине есть с кем))
  • классные))) Такая команда-банда)))

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