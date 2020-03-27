Королевский инсайдер сообщил: «Гарри и Меган навсегда уехали из Канады. Границы закрывались, рейсы отменялись. Им нужно было выбираться. Но этот шаг был спланированным. Они понимали, что по многим причинам Канада им не подходит — хотелось жить в Лос-Анджелесе».



Аноним утверждает, что в Америке находится вся новая команда Сассексов, которая состоит из голливудских агентов и pr-специалистов. Кроме того, одной из причин окончательного переезда в США было то, что у Меган здесь множество друзей. И, конечно же, тут живет ее любимая мама Дория — единственный человек из семейства Маркл, с которым у герцогини сохранились теплые и доверительные отношения.