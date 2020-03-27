От греха подальше: Гарри и Меган с сыном переехали в Калифорнию

Пока все думали, что Сассексы осели в Канаде, они вместе с малышом Арчи обживались в США, куда отправились до закрытия границ.

принц Гарри, Меган Маркл

На днях британскую и американскую прессу наполнили статьи о том, что принц Гарри и Меган Маркл все-таки приняли решение покинуть Канаду, где их встретили не слишком гостеприимно.

Так, издание The Sun сообщает, что герцог и герцогиня Сассекские улетели на частном самолете вместе с сыном Арчи в США еще до того, как границы между Америкой и Канадой были закрыты в связи с распространением коронавируса.

принц Гарри, Меган Маркл

Королевский инсайдер сообщил: «Гарри и Меган навсегда уехали из Канады. Границы закрывались, рейсы отменялись. Им нужно было выбираться. Но этот шаг был спланированным. Они понимали, что по многим причинам Канада им не подходит — хотелось жить в Лос-Анджелесе».

Аноним утверждает, что в Америке находится вся новая команда Сассексов, которая состоит из голливудских агентов и pr-специалистов. Кроме того, одной из причин окончательного переезда в США было то, что у Меган здесь множество друзей. И, конечно же, тут живет ее любимая мама Дория — единственный человек из семейства Маркл, с которым у герцогини сохранились теплые и доверительные отношения.

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Принц Гарри и Меган Маркл всех изумили
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Поступок Гарри и Меган, который многие назвали «Мегзит 2», в королевской семье, по словам источника, восприняли с ужасом. Кроме того, некоторые поклонники считают, что Сассексам стоило вернуться в Великобританию, чтобы быть рядом со своими близкими.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Мегаша серьёзно настроена покорять Голливуд, и пиар команду, и агентов наняла и Гарика потащила за собой. Сейчас будут ко всем продюсерам приставать
  • Канада за бедных беженцев платить не захотела, поехали сами продаваться в США, пока ещё хоть кто-то помнит, кто такие Гарклы
  • Отлично, помогут маме Доре убирать за собачками, приучат хоть Арчи к труду
  • Ну, если уж выбирать, я за Калифорнию. Мне в Лондоне всегда тяжело, депрессивно, все тесное, липкое, пасмурное, улицы, как норы в каменном мешке, узкие, дома мрачные. А если к этому добавить надзор родственников, причем не любящих, то совсем капец. Жизнь одна, другой не будет. У Гарри открытый, веселый темперамент, понятна его любовь к свободе
  • Вот и классно! Обожаю Калифорнию! Солнечная, просторная, шикарные национальные парки рядом!

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