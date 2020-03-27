На днях британскую и американскую прессу наполнили статьи о том, что принц Гарри и Меган Маркл все-таки приняли решение покинуть Канаду, где их встретили не слишком гостеприимно.
Так, издание The Sun сообщает, что герцог и герцогиня Сассекские улетели на частном самолете вместе с сыном Арчи в США еще до того, как границы между Америкой и Канадой были закрыты в связи с распространением коронавируса.
Королевский инсайдер сообщил: «Гарри и Меган навсегда уехали из Канады. Границы закрывались, рейсы отменялись. Им нужно было выбираться. Но этот шаг был спланированным. Они понимали, что по многим причинам Канада им не подходит — хотелось жить в Лос-Анджелесе».
Аноним утверждает, что в Америке находится вся новая команда Сассексов, которая состоит из голливудских агентов и pr-специалистов. Кроме того, одной из причин окончательного переезда в США было то, что у Меган здесь множество друзей. И, конечно же, тут живет ее любимая мама Дория — единственный человек из семейства Маркл, с которым у герцогини сохранились теплые и доверительные отношения.
Поступок Гарри и Меган, который многие назвали «Мегзит 2», в королевской семье, по словам источника, восприняли с ужасом. Кроме того, некоторые поклонники считают, что Сассексам стоило вернуться в Великобританию, чтобы быть рядом со своими близкими.
27 марта 2020 · ·
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