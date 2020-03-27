На днях в Сети появился трейлер двух новых проектов студии Disney: документальных фильмов о животных. В первом из них Натали Портман рассказывала о жизни дельфина Эхо. Но поклонников британской королевской семьи куда сильнее заинтересовала вторая картина, которая будет доступна на стриминговом сервисе Disney+ уже 3 апреля.
В фильме «Слон» рассказывается о жизни слоновьего семейства, которое отправляется в путешествие через пустыню Калахари, расположенную в Южной Африке. Меган выступила в роли рассказчицы.
«Компания Disney сегодня утром выпустила пресс-релиз об участии герцогини Сассекской в озвучивании фильма Elephant, премьера которого состоится на Disney+ 3-го апреля», — подтвердил Букингемский дворец. Кстати, весь гонорар Меган пожертвовала благотворительной организации Elephants Without Borders, которая занимается сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.
Напомним, слухи о том, что Меган будет сотрудничать с Disney, появились после того, как в Сеть выложили видео с премьеры «Короля Льва». Там принц Гарри пообщался с главой студии Бобом Айгером и упомянул, что его супруга могла бы что-то озвучить.
27 марта 2020 · ·
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