Напомним, слухи о том, что Меган будет сотрудничать с Disney, появились после того, как в Сеть выложили видео с премьеры «Короля Льва». Там принц Гарри пообщался с главой студии Бобом Айгером и упомянул, что его супруга могла бы что-то озвучить.