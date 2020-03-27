Безвозмездно: Меган Маркл озвучила документальный фильм для Disney

Как оказалось, Меган Маркл все-таки сумела вернуться в киноиндустрию. Экс-актриса подарила свой голос документальному фильму о жизни слонов.

Меган Маркл

На днях в Сети появился трейлер двух новых проектов студии Disney: документальных фильмов о животных. В первом из них Натали Портман рассказывала о жизни дельфина Эхо. Но поклонников британской королевской семьи куда сильнее заинтересовала вторая картина, которая будет доступна на стриминговом сервисе Disney+ уже 3 апреля.

В фильме «Слон» рассказывается о жизни слоновьего семейства, которое отправляется в путешествие через пустыню Калахари, расположенную в Южной Африке. Меган выступила в роли рассказчицы.

«Компания Disney сегодня утром выпустила пресс-релиз об участии герцогини Сассекской в озвучивании фильма Elephant, премьера которого состоится на Disney+ 3-го апреля», — подтвердил Букингемский дворец. Кстати, весь гонорар Меган пожертвовала благотворительной организации Elephants Without Borders, которая занимается сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.

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В прошлом Меган Маркл была голливудской актрисой
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Напомним, слухи о том, что Меган будет сотрудничать с Disney, появились после того, как в Сеть выложили видео с премьеры «Короля Льва». Там принц Гарри пообщался с главой студии Бобом Айгером и упомянул, что его супруга могла бы что-то озвучить.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Об этой озвучке и фильме было известно еще в прошлом году, Гарри ничего не просил, фильм уже был в работе.
  • Шах и мат хейтерам. Весь мир поддерживает пару, отказавшуюся от исполнения придворных ритуалов. Все протянули руку и одобрили их желание работать, заниматься выбранным, а не навязанным, делом. Маркл все деньги от этого фильма пожертвовала в фонд слонов.
  • Ну вот. А писали что она Дисней не нужна)) молодец еще и деньги пожертвовала.
  • Ну озвучила и озвучила. Особой симпатии сия особа давно уже не вызывает.

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