Уже несколько дней в СМИ циркулирует самая разнообразная информация о состоянии 78-летнего Льва Лещенко. Он и его супруга Ирина в настоящее время находятся в больнице в Коммунарке, куда приехали, плохо себя почувствовав.

После того, как анонимные источники сообщили нескольким изданиям и телеграм-каналам, что у певца коронавирусная инфекция, эти сведения опроверг друг Лещенко Владимир Винокур. Он утверждал, что у артиста двусторонняя пневмония. Позднее сообщалось, что у Льва Валерьяновича на фоне тяжелой болезни начались серьезные осложнения и его перевели в реанимацию. Впрочем, вечером 26 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что певцу все же стало лучше.