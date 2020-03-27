«Подтверждена коронавирусная пневмония»: главврач Коммунарки рассказал о состоянии Лещенко

Главврач медцентра в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как сейчас себя чувствует артист, у которого подтвердился коронавирус.

Лев Лещенко

Уже несколько дней в СМИ циркулирует самая разнообразная информация о состоянии 78-летнего Льва Лещенко. Он и его супруга Ирина в настоящее время находятся в больнице в Коммунарке, куда приехали, плохо себя почувствовав.

После того, как анонимные источники сообщили нескольким изданиям и телеграм-каналам, что у певца коронавирусная инфекция, эти сведения опроверг друг Лещенко Владимир Винокур. Он утверждал, что у артиста двусторонняя пневмония. Позднее сообщалось, что у Льва Валерьяновича на фоне тяжелой болезни начались серьезные осложнения и его перевели в реанимацию. Впрочем, вечером 26 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что певцу все же стало лучше.

Лев Лещенко

Окончательно все точки над i расставил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Утром 27 марта он опубликовал новый пост на своей странице в Фейсбуке. Медик уточнил, что делает это с официального разрешения Льва Валерьяновича.

«Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — сообщил Проценко.

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На днях Лев Лещенко и его супруга Ирина попали в больницу
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В комментариях многие поблагодарили врача за оперативность предоставления информации, которая сейчас многим необходима. Поклонники Льва Лещенко пожелали ему скорейшего выздоровления.

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27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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