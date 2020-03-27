Количество зараженных коронавирусом в России достигло 1036

Количество зараженных вирусом COVID-19 выросло на 196 человек за сутки в 16 регионах. Отмечается, что впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане. Общее число зараженных — 1036 человек.

По последним данным, полностью излечились 45 человек, а вот скончались от последствий COVID-19 уже четверо. Вечером 27 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что умерла 56-летняя женщина с подтвержденным диагнозом.



У нее отсутствовало одно легкое после перенесенного онкологического заболевания. Когда пациентка поступила в больницу, у нее обнаружили левостороннюю пневмонию. Женщина скончалась от полиорганной недостаточности.