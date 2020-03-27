Количество зараженных коронавирусом в России достигло 1036

Редакция Woman.ru продолжает делиться с вами актуальной информацией о коронавирусе, который добрался даже до острова Пасхи, одной из самых отдаленных частей земли.

Количество зараженных вирусом COVID-19 выросло на 196 человек за сутки в 16 регионах. Отмечается, что впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане. Общее число зараженных — 1036 человек.

По последним данным, полностью излечились 45 человек, а вот скончались от последствий COVID-19 уже четверо. Вечером 27 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что умерла 56-летняя женщина с подтвержденным диагнозом.

У нее отсутствовало одно легкое после перенесенного онкологического заболевания. Когда пациентка поступила в больницу, у нее обнаружили левостороннюю пневмонию. Женщина скончалась от полиорганной недостаточности.

Общее число заболевших в мире составляет 529 787 человек, смертельных исходов — 23 970, количество выздоровевших — 122 157.

Отметим, что в США вирусом заразилось более 85,5 тысячи человек, тогда как в Китае — почти 81,8 тысячи.

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27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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