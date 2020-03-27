13-летняя Шайло просит Брэда Питта «спасти семью от коронавируса»

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта живут вместе с мамой. По информации зарубежных таблоидов, 44-летняя актриса строго следит за их расписанием. Анджелина переживает, что дети могут отстать от школьной программы, поэтому каждое утро рано будит 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло (вынужденную сейчас ходить на костылях) и 11-летних двойняшек Нокса и Вивьен и заставляет их делать уроки.