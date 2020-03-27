13-летняя Шайло просит Брэда Питта «спасти семью от коронавируса»

Зарубежные СМИ сообщили, что Шайло сильно переживает из-за пандемии и просит звездного отца быть рядом. По мнению 13-летней наследницы, только папа сможет защитить их от угрозы заражения.

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта живут вместе с мамой. По информации зарубежных таблоидов, 44-летняя актриса строго следит за их расписанием. Анджелина переживает, что дети могут отстать от школьной программы, поэтому каждое утро рано будит 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло (вынужденную сейчас ходить на костылях) и 11-летних двойняшек Нокса и Вивьен и заставляет их делать уроки.

Издание Mirror поделилось информацией инсайдера, который сообщил, кто из звездных наследников тяжелее всего переживает карантин из-за коронавируса и хочет, чтобы в это нелегкое время рядом был именно папа, а не мама.

По словам источника, Шайло чувствует себя рядом с Брэдом «более защищенной» и просит 56-летнего актера «спасти семью от коронавируса». Питт будет счастлив, если дочь на время переедет к нему, однако для этого придется добиться согласия Джоли.

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13-летняя Шайло Джоли-Питт хочет, чтобы папа был рядом
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Инсайдер отметил особую связь между папой и дочерью и сказал, что в моменты тревоги 13-летняя наследница всегда находила поддержку и спокойствие именно со стороны отца.

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27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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