По возвращении в Москву Джиган устроил домашнюю вечеринку. Среди гостей была замечена знойная бразильянка, поразительно похожая на Оксану Самойлову.
В разгар тусовки рэпер встал на колено перед Габриэллой да Силвой в присутствии старшей дочери Ариелы. Пользователи восприняли поведение фигуристой певицы за попытку увести рэпера из семьи и тут же приняли меры.
«Зачем пришла домой к Джигану, зная непростую ситуацию в его семье?!», «Чего прилипла к нему, Оксана лучше и красивей тебя», «Не смогли вернуть Купера, вернем Джигана!» — атаковали Габриэллу хейтеры.
Журналисты «СтарХита» связались с да Силвой, чтобы узнать, как она относится к обрушившейся на нее критике и готова ли дать отпор хейтерам.
«Да, я видела все эти нелестные комментарии. Никак не реагирую на них, пусть пишут, что хотят! У меня есть муж, с которым мы счастливы вместе уже 13 лет. У нас есть дочь, сын! С Джиганом мы знакомы тоже давно — около 10 лет. Он является партнером моего супруга. Возможно, скоро мы выпустим совместную песню. Джиган хочет трек в бразильском стиле, я его в этом поддерживаю», — сказала артистка.
Габриэла также прокомментировала ситуацию в семье рэпера и свои отношения с Оксаной Самойловой: «Нас нельзя назвать близкими подругами. У Оксаны с Джиганом прекрасная семья, очаровательные дети. Не верьте слухам, они не собираются разводиться!» — заявила певица.
27 марта 2020 · ·
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