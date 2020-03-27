«Зачем пришла домой к Джигану, зная непростую ситуацию в его семье?!», «Чего прилипла к нему, Оксана лучше и красивей тебя», «Не смогли вернуть Купера, вернем Джигана!» — атаковали Габриэллу хейтеры.

Журналисты «СтарХита» связались с да Силвой, чтобы узнать, как она относится к обрушившейся на нее критике и готова ли дать отпор хейтерам.