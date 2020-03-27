«Они не собираются разводиться»: ситуацию в семье Джигана прокомментировала близкая подруга рэпера

На днях Джиган показал фолловерам свою подругу Габриэллу да Силву. Учитывая непростую ситуацию в семье рэпера, пользователи решили отвадить «разлучницу» потоком негативных комментариев в ее адрес.

По возвращении в Москву Джиган устроил домашнюю вечеринку. Среди гостей была замечена знойная бразильянка, поразительно похожая на Оксану Самойлову. 

В разгар тусовки рэпер встал на колено перед Габриэллой да Силвой в присутствии старшей дочери Ариелы. Пользователи восприняли поведение фигуристой певицы за попытку увести рэпера из семьи и тут же приняли меры.

«Зачем пришла домой к Джигану, зная непростую ситуацию в его семье?!», «Чего прилипла к нему, Оксана лучше и красивей тебя», «Не смогли вернуть Купера, вернем Джигана!» — атаковали Габриэллу хейтеры.

Журналисты «СтарХита» связались с да Силвой, чтобы узнать, как она относится к обрушившейся на нее критике и готова ли дать отпор хейтерам.

«Да, я видела все эти нелестные комментарии. Никак не реагирую на них, пусть пишут, что хотят! У меня есть муж, с которым мы счастливы вместе уже 13 лет. У нас есть дочь, сын! С Джиганом мы знакомы тоже давно — около 10 лет. Он является партнером моего супруга. Возможно, скоро мы выпустим совместную песню. Джиган хочет трек в бразильском стиле, я его в этом поддерживаю», — сказала артистка.

...
Пользователи не оценили дружбу Джигана с Габриэллой да Силвой
1 из 9

Габриэла также прокомментировала ситуацию в семье рэпера и свои отношения с Оксаной Самойловой: «Нас нельзя назвать близкими подругами. У Оксаны с Джиганом прекрасная семья, очаровательные дети. Не верьте слухам, они не собираются разводиться!» — заявила певица.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • Лучше бы сказали, что он вчера в итоге на ужин приготовил.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633