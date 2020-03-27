Николаев, Кудрявцева, Хазанов: кого еще мог заразить коронавирусом Лев Лещенко из-за своей халатности

Половина российского шоу-бизнеса — люди, которые отжигали под песню «Прощай», когда она только вышла в далеком 1975 году, и были тогда свежи, молоды и амбициозны. Сейчас они уже взрослые (некоторые даже пожилые), солидные... и напуганные. Все благодаря ситуации со Львом Лещенко, автором и исполнителем нашумевшего хита.

24 марта народный артист был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Пока СМИ сообщали о том, что диагноз подтвердился, ссылаясь на свои источники, Лещенко как мог — то есть через Владимира Винокура — все отрицал.