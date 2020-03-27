Николаев, Кудрявцева, Хазанов: кого еще мог заразить коронавирусом Лев Лещенко из-за своей халатности

Половина российского шоу-бизнеса — люди, которые отжигали под песню «Прощай», когда она только вышла в далеком 1975 году, и были тогда свежи, молоды и амбициозны. Сейчас они уже взрослые (некоторые даже пожилые), солидные... и напуганные. Все благодаря ситуации со Львом Лещенко, автором и исполнителем нашумевшего хита.
24 марта народный артист был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Пока СМИ сообщали о том, что диагноз подтвердился, ссылаясь на свои источники, Лещенко как мог — то есть через Владимира Винокура — все отрицал.
«Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», — заявил Винокур порталу «Подъем».
Все были поражены — какой смысл Лещенко скрывать, что он подхватил коронавирус!
Вскрылось все буквально через несколько часов. Оказалось, что маэстро, вернувшись с гастролей по Америке, проигнорировал рекомендацию о двухнедельном карантине. Причем артист не просто не сидел дома и выходил на улицу. Нет, он поступил куда «ответственнее» и отправился на телевизионные съемки и светские приемы.
Так, Лев Валерьянович незадолго до госпитализации посетил день рождения сестры Игоря Крутого Аллы и принял участие в съемках у Андрея Малахова.
Звезды в ужасе, ведь все они могли заразиться коронавирусом от Лещенко. Более того, уже есть первый пострадавший — 60-летний Игорь Николаев.
Композитор и певец был доставлен в Коммунарку вечером 26 марта. У него наблюдается высокая температура, а состояние оценивается как средней степени тяжести. Пока что диагностирована очаговая пневмония, а результаты анализов на коронавирус придут через пару дней.
Кто же еще мог заразиться? Список довольно внушительный. В опасности жизнь и здоровье следующих артистов: Олега Газманова, Ларисы Рубальской, Владимира Винокура, Ирины Аллегровой, Александра Буйнова, Геннадия Хазанова, Валерия Леонтьева, Александра Серова, Александра Розенбаума, Ангелины Вовк, Аркадия Укупника — они находятся в группе риска по возрасту.
Также доподлинно известно, что в последнее время с Лещенко тесно общались Алсу, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Димаш Кудайберген и Александр Ревва.
Интересно, что на дне рождения сестры Игоря Крутого были также Татьяна Навка и Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
Телеграм-каналы сообщают, что вскоре после этого мероприятия все звезды собрались еще на одном празднике — 70-летнем юбилее Надежды Бабкиной. Кажется, в опасности находится вообще весь российский шоу-бизнес от мала до велика.
Игорь Николаев же в последние дни контактировал с Аллой Пугачевой, Иосифом Пригожиным, Стасом Михайловым, Валерией и другими звездами.
Отдельно хочется напомнить, что в России действуют особые меры против тех, кто нарушил карантин.
«К сожалению, есть люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие, — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.
В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю грозят штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей, лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет.
Как бы мы ни любили Льва Лещенко и его творчество, он поступил легкомысленно, не задумавшись о здоровье своих друзей и коллег, и первое зерно этого отношения к окружающим уже взошло — Игорь Николаев оказался в больнице. Что же будет дальше, не знает никто.
Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.
27 марта 2020 · ·
Комментарии9