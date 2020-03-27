Кети Топурия поведала, как сбросила 17 килограммов после родов

Во время карантина у звезд появилось больше времени на общение с подписчиками. Так, Кети Топурия призвала фанатов задавать ей интересующие их вопросы, на которые откровенно ответила. Оказалось, что больше всего поклонники певицы хотят узнать, каким образом она поддерживает свою идеальную форму.