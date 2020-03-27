Кети Топурия поведала, как сбросила 17 килограммов после родов

Фанаты 33-летней певицы поинтересовались, как ей удается сохранять идеальную фигуру. Топурия призналась, что сильно поправлялась только во время беременности, и открыла секрет своего похудения.

Во время карантина у звезд появилось больше времени на общение с подписчиками. Так, Кети Топурия призвала фанатов задавать ей интересующие их вопросы, на которые откровенно ответила. Оказалось, что больше всего поклонники певицы хотят узнать, каким образом она поддерживает свою идеальную форму.

Топурия рассказала, что во время беременности набрала 17 килограммов. Впрочем, по словам знаменитости, лишний вес был практически незаметен — руки и ноги остались худыми, а живот Кети профессионально маскировала одеждой.

Артистка вернулась в добеременную форму «за два-три месяца», придерживаясь белковой диеты. 33-летняя певица отказалась от сахара и мучного, а также пила не менее двух литров воды в день. 

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Оказалось, что фанатов Кети Топурии волнует не только ее предполагаемая беременность
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Топурия посоветовала поклонникам пить больше воды независимо от диет. Сейчас артистка при росте 174 см весит 57 килограммов. Обычный вес Кети — 54 кг, однако за время карантина она успела немного набрать. Также в разговоре с поклонниками Кети призналась, что мечтает родить троих детей.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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