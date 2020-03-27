СМИ: солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Сводки коронавируса на проводе! 27 марта стало известно, что коварный COVID-19 добрался и до немецких артистов мировой величины. Тилль Линдеманн, солист рок-группы Rammstein, госпитализирован в одну из больниц Берлина с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает таблоид Bild.
Сейчас рокер и предполагаемый отец второй дочери Светланы Лободы находится на карантине в отделении интенсивной терапии берлинской больницы.
Напомним, Тилль Линдеманн является бессменным лидером популярной во всем мире рок-группы Rammstein. Также он параллельно запустил свой личный музыкальный проект Lindemann.
15 марта он дал два сольных концерта в Москве вместо одного, поскольку тогда мэр Москвы Сергей Собянин запретил массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек. Возможно, посетители этих выступлений захотят сдать тест на коронавирус.
Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.
27 марта 2020 · ·
Комментарии5