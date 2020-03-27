СМИ: солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Солист легендарной немецкой группы Тилль Линдеманн стал очередной жертвой коронавируса. Его тест на COVID-19 оказался положительным.

Сводки коронавируса на проводе! 27 марта стало известно, что коварный COVID-19 добрался и до немецких артистов мировой величины. Тилль Линдеманн, солист рок-группы Rammstein, госпитализирован в одну из больниц Берлина с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает таблоид Bild.

Сейчас рокер и предполагаемый отец второй дочери Светланы Лободы находится на карантине в отделении интенсивной терапии берлинской больницы.

Напомним, Тилль Линдеманн является бессменным лидером популярной во всем мире рок-группы Rammstein. Также он параллельно запустил свой личный музыкальный проект Lindemann.

...
Тилль родился 4 января 1963 года в Лейпциге
1 из 8

15 марта он дал два сольных концерта в Москве вместо одного, поскольку тогда мэр Москвы Сергей Собянин запретил массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек. Возможно, посетители этих выступлений захотят сдать тест на коронавирус.

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

5
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Какой бл отец . Идиоты вы честно
  • Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мужу помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://xx.org.ua/alco
  • Вас не удивляет что у многих политиков и артистов его обнаруживают? сегодня вот Борис Джонсон вчера Принц чарльз. до это принц Монако? Про Николаева сегодня написали. Как там Том Хэнкс?
  • Надо срочно Лободу проверить и её сотрудников
  • Ну значит и Лобода тоже

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633