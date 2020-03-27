СМИ: солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

15 марта он дал два сольных концерта в Москве вместо одного, поскольку тогда мэр Москвы Сергей Собянин запретил массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек. Возможно, посетители этих выступлений захотят сдать тест на коронавирус.

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