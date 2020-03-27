«С Ратмиром попрощалась»: Симона Юнусова ушла на карантин

Знаменитости массово призывают поклонников соблюдать правила карантина и оставаться дома, чтобы минимизировать шансы заразиться. 27 марта Симона Юнусова сообщила, что намерена изолировать себя даже от любимых внуков.

«Алиса рядом, с Ратмиром попрощалась, теперь со спокойной душой ухожу на карантин. Если мы будем осознанными и перестанем гулять с детьми и шляться по улицам, то обязательно справимся! Будьте здоровы и берегите близких!» — сказала Симона.