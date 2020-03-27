«С Ратмиром попрощалась»: Симона Юнусова ушла на карантин

Звездная бабушка Симона Юнусова приняла решение самоизолироваться, как бы ни было сложно расставаться с внуками, с которыми она проводит большую часть своего времени.

Знаменитости массово призывают поклонников соблюдать правила карантина и оставаться дома, чтобы минимизировать шансы заразиться. 27 марта Симона Юнусова сообщила, что намерена изолировать себя даже от любимых внуков.

«Алиса рядом, с Ратмиром попрощалась, теперь со спокойной душой ухожу на карантин. Если мы будем осознанными и перестанем гулять с детьми и шляться по улицам, то обязательно справимся! Будьте здоровы и берегите близких!» — сказала Симона.

Подписчиков несколько насторожила формулировка «прощания» с Ратмиром, однако Симона уверила, что это означает лишь то, что какое-то время они не смогут видеться. Фолловеры поддержали нелегкое, но правильное решение звездной бабушки и поделились своими историями о том, как гуляют с детьми на балконе и по возможности не выходят из домов.

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Симона нянчила внуков с самого их рождения
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Теперь малыш Ратмир останется на полном попечении Анастасии Решетовой и Тимати, а Алиса какое-то время не сможет приезжать к бабушке в гости. Желаем всем терпения и здоровья в это нелегкое время. Держитесь!

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27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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