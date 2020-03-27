Дмитрий Песков подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Кремле

Новости становятся все тревожнее. Пресс-секретарь президента России объявил, что среди членов правительства выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией. 

Дмитрий Песков

26 марта СМИ стало известно о том, что в администрации и в Управделами президента России Владимира Путина были выявлены инфицированные коронавирусом. 

Понимая всю тревожность такой новости, в эту пятницу на связь с журналистами вышел Дмитрий Песков. 

Пресс-секретарь президента признал, что в Кремле действительно зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. 

Владимир Путин, Дмитрий Песков

«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Лично мне известно об одном, я могу это подтвердить», — передает слова мужчины портал «РБК»

Личность госпитализированного работника Кремля пока скрывается от широкой общественности — однако известно, что он не контактировал с Владимиром Путиным. 

Поинтересовались журналисты у Дмитрия Сергеевича и тем, как чувствует себя лично он — дело в том, что пресс-секретарь присутствовал на дне рождения сестры Игоря Крутого, где побывал нарушивший карантин Лев Лещенко

Дмитрий Песков

Песков заявил, что с ним все в порядке, и он не опасается инфекции именно из-за того случая. 

«Да, я был на празднике, но Лещенко не видел. К тому же, тогда уже никто особенно за руку не здоровался», — объяснил представитель Кремля. 

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27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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