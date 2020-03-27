26 марта СМИ стало известно о том, что в администрации и в Управделами президента России Владимира Путина были выявлены инфицированные коронавирусом.

Понимая всю тревожность такой новости, в эту пятницу на связь с журналистами вышел Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента признал, что в Кремле действительно зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.