ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Коронавирус даст возможность российским школьникам лучше подготовиться к итоговым тестам в 9 и 11 классах. Министерство просвещения перенесло сроки Единого государственного и Основного государственного экзамена.
Теперь сдача ЕГЭ по всей стране начнется с 8 июня. Сроки сдвинуты на две недели — основной этап экзаменов должен был пройти с 25 мая по 29 июня.
ОГЭ начнется на день позже — 9 июня.
Роспотребнадзор уже пообещал предоставить школьникам несколько вариантов проведения экзаменов, если этого потребуют условия пандемии.
«Рособрнадзором прорабатываются различные сценарии организации государственной итоговой аттестации в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране. Окончательное решение о сроках проведения основного периода ЕГЭ будет принято не позднее 15 мая с учетом развития ситуации», — сообщило ведомство «Газете.Ru».
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27 марта 2020 · ·
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