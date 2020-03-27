ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Коронавирус даст возможность российским школьникам лучше подготовиться к итоговым тестам в 9 и 11 классах. Министерство просвещения перенесло сроки Единого государственного и Основного государственного экзамена.

Теперь сдача ЕГЭ по всей стране начнется с 8 июня. Сроки сдвинуты на две недели — основной этап экзаменов должен был пройти с 25 мая по 29 июня.

ОГЭ начнется на день позже — 9 июня.