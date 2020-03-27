«Даже девушку не могу на руки поднять»: бунтарка-дочь Ефремова пожаловалась на вес 43 кг

Анна-Мария выложила в Инстаграме пронзительный пост, в котором пожаловалась на то, что не может набрать вес. По словам дочери Михаила Ефремова, ей везде «жестко и холодно».

19-летняя наследница Михаила Ефремова несколько отличается от сверстниц. Пока большинство девушек этого возраста переживают, что поправятся и не влезут в новое платье, Анна-Мария платья не носит вовсе, а мечтает набрать вес.

Юная бунтарка крайне эмоционально сообщила фолловерам, что страдает из-за своих 43 кг. Ефремова рассказала, что ей везде «жестко и холодно», она переживает, что не может поднять девушку на руки, «а отжаться и подавно». К тому же из-за худобы у Анны-Марии, по ее словам, практически нет груди.

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Анна-Мария Ефремова переживает, что из-за своей худобы не сможет поднять на руки девушку
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Дочь Михаила Ефремова увлекается косплеем и шутит, что из-за небольшого веса из нее не получится Тони Старк. Также девушка поддерживает феминистическое движение, а о себе говорит в мужском роде.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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