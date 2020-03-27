Юная бунтарка крайне эмоционально сообщила фолловерам, что страдает из-за своих 43 кг. Ефремова рассказала, что ей везде «жестко и холодно», она переживает, что не может поднять девушку на руки, «а отжаться и подавно». К тому же из-за худобы у Анны-Марии, по ее словам, практически нет груди.