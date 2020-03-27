Юрист: Лев Лещенко избежит наказания за нарушение карантина

Лев Лещенко, вероятно, не понесет никакого наказания за то, что не находился на самоизоляции, когда вернулся из Америки. Так считает профессиональный юрист.

Тема номер один в России — коронавирус, номер два — что будет со Львом Лещенко, который нарушил условия карантина и по приезде из Америки не самоизолировался, а отправился на светские мероприятия.

Многие считают, что певцу полагается серьезное наказание, поскольку тем, кто нарушил карантин и представил угрозу жизни и здоровья окружающих, предусмотрен как минимум серьезный штраф, как максимум — лишение свободы. 

Об этом на совещании кабмина сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. 

Михаил Мишустин

Однако поправки пока что только вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Юрист Михаил Федотов считает, что Лещенко избежит любого наказания за свои действия.

«Я думаю, что здесь речь идет прежде всего о личной ответственности, о той моральной ответственности, которую несет каждый из нас. Лещенко — человек очень сознательный, очень уважаемый. Честно говоря, я удивлен, что он так легкомысленно поступил. Видимо, он взвесил вероятность того, что у него мог быть коронавирус, и обязательства перед другими людьми. И, видимо, эти обязательства ему показались более значимыми», — отметил Федотов в беседе с изданием 360.

«Правовой ответственности здесь не может быть никакой. Его социальная ответственность, безусловно», — подчеркнул Федотов.

...
Лев Лещенко был госпитализирован в Коммунарку 24 марта
1 из 8

Напомним, после того, как Лев Лещенко вернулся из Америки, он побывал на съемках у Андрея Малахова и на дне рождения сестры Игоря Крутого. Сейчас артист находится в больнице в Коммунарке, куда двумя днями позже доставили Игоря Николаева — также с подозрением на коронавирус. Исполнитель хита «Выпьем за любовь» мог заразиться от Льва Валерьяновича.

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

10
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Те есть за полграмма какого-нибудь порошка в кармане ответственность есть, а за то что ходишь и заражаешь окружающих, игнорируя информацию, которая льётся изо всех утюгов с февраля - нет? Отлично.
  • не удивительно
  • Ничего, все "друзья" по шоу-бизу, с которыми Лещенко довелось полобызаться за эти дни, несколько раз за день обливаются потом от страха и посылают в его адрес лучи добра и наилучшие пожелания. Старичку самому теперь будет дико неловко с ними встретиться.
  • Я, как юрист, не медля открыла статью, чтобы ознакомиться с мнением юриста Лещенко. Что можно сказать? По существу: Лещенко , на общих основаниях, грозит как минимум штраф, он нарушил законодательство РФ. Пи***дёж на тему бла бла социальная бла бла ответственность и прочее - это слова не юриста, а придворного судебного шута, коих очень много в нашей сфере деятельности. Стыд и срам. Когда совести теряют учителя, врачи и юристы - это крах общества.
  • Удивили))
  • Ой, ну кто бы сомневался
  • Да уж... оказывается, теперь официально можно не привлекать к ответственности своих друзей ) хотя думаю, это было всегда, правда в закрытом режиме, вот что делает коронавирус, вносит поправки в кодекс) .
  • вот помрет и кому все эти деньги достанутся ради которых он скакал по миру и эфирам
  • Лев Валерьянович мне безумно нравится, как талантливый вокалист, но закон един для всех и делать исключения, я считаю преступно!!!!
  • Почему это нет правовой ответственности, самая прямая, нарушил установленные правила самоизоляции, отвечай

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633