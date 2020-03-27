Юрист: Лев Лещенко избежит наказания за нарушение карантина

Тема номер один в России — коронавирус, номер два — что будет со Львом Лещенко, который нарушил условия карантина и по приезде из Америки не самоизолировался, а отправился на светские мероприятия.
Многие считают, что певцу полагается серьезное наказание, поскольку тем, кто нарушил карантин и представил угрозу жизни и здоровья окружающих, предусмотрен как минимум серьезный штраф, как максимум — лишение свободы.
Об этом на совещании кабмина сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Однако поправки пока что только вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Юрист Михаил Федотов считает, что Лещенко избежит любого наказания за свои действия.
«Я думаю, что здесь речь идет прежде всего о личной ответственности, о той моральной ответственности, которую несет каждый из нас. Лещенко — человек очень сознательный, очень уважаемый. Честно говоря, я удивлен, что он так легкомысленно поступил. Видимо, он взвесил вероятность того, что у него мог быть коронавирус, и обязательства перед другими людьми. И, видимо, эти обязательства ему показались более значимыми», — отметил Федотов в беседе с изданием 360.
«Правовой ответственности здесь не может быть никакой. Его социальная ответственность, безусловно», — подчеркнул Федотов.
Напомним, после того, как Лев Лещенко вернулся из Америки, он побывал на съемках у Андрея Малахова и на дне рождения сестры Игоря Крутого. Сейчас артист находится в больнице в Коммунарке, куда двумя днями позже доставили Игоря Николаева — также с подозрением на коронавирус. Исполнитель хита «Выпьем за любовь» мог заразиться от Льва Валерьяновича.
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27 марта 2020 · ·
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