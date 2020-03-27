Юрист: Лев Лещенко избежит наказания за нарушение карантина

Тема номер один в России — коронавирус, номер два — что будет со Львом Лещенко, который нарушил условия карантина и по приезде из Америки не самоизолировался, а отправился на светские мероприятия.

Многие считают, что певцу полагается серьезное наказание, поскольку тем, кто нарушил карантин и представил угрозу жизни и здоровья окружающих, предусмотрен как минимум серьезный штраф, как максимум — лишение свободы.

Об этом на совещании кабмина сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.