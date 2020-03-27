На следующий день публикация была удалена со страницы Маргариты. Оказалось, что Инстаграм Симоньян взломали, а затем удалили пост. Эту информацию подтвердила и сама Маргарита, и ее супруг в разговоре с «Телепрограммой».

Опечаленный Тигран Кеосаян прокомментировал трагедию в семье, но не стал вдаваться в подробности: «К сожалению, ребенка мы потеряли».