«К сожалению, ребенка мы потеряли»: Тигран Кеосаян вышел на связь после выкидыша Маргариты Симоньян

27 марта из Инстаграма Маргариты Симоньян таинственно исчезла публикация о выкидыше. Тигран Кеосаян вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию.

26 марта Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка. Поздно вечером 39-летняя журналистка выложила в Инстаграм черный квадрат. В подписи она рассказала о выкидыше, но подчеркнула, что продолжит помогать нуждающимся мамам.

На следующий день публикация была удалена со страницы Маргариты. Оказалось, что Инстаграм Симоньян взломали, а затем удалили пост. Эту информацию подтвердила и сама Маргарита, и ее супруг в разговоре с «Телепрограммой».

Опечаленный Тигран Кеосаян прокомментировал трагедию в семье, но не стал вдаваться в подробности: «К сожалению, ребенка мы потеряли».

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Маргарита Симоньян забеременела четвертым ребенком через 4 месяца после рождения Маро
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Woman.ru выражает звездной семье свои искренние соболезнования.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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под именем
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  • Не понимаю, ну кому это интересно??? Кто вообще эти люди, их неродившихся дети??? Держите это при себе. О таком, не то что писать, говорить не стоит.
  • паразитам нельзя размножаться
  • Да и идите ***** со своими бобрами,беременность скорее всего враки,как и все от этой пропагандистки

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