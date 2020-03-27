26 марта Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка. Поздно вечером 39-летняя журналистка выложила в Инстаграм черный квадрат. В подписи она рассказала о выкидыше, но подчеркнула, что продолжит помогать нуждающимся мамам.
На следующий день публикация была удалена со страницы Маргариты. Оказалось, что Инстаграм Симоньян взломали, а затем удалили пост. Эту информацию подтвердила и сама Маргарита, и ее супруг в разговоре с «Телепрограммой».
Опечаленный Тигран Кеосаян прокомментировал трагедию в семье, но не стал вдаваться в подробности: «К сожалению, ребенка мы потеряли».
Woman.ru выражает звездной семье свои искренние соболезнования.
27 марта 2020 · ·
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