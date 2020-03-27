«Прорисовывается талия»: Дарья Пынзарь похудела на 1,5 кг на карантине

Кто-то переживает, что поправится на карантине, но Дарье Пынзарь точно тревожиться не стоит. Звезда быстро избавилась от лишнего веса.

Дарья Пынзарь

27 марта Дарья Пынзарь разместила новый пост в своем Инстаграме. После недавней поездки в Куршевель звезда, будучи человеком ответственным, самоизолировалась дома. Она проводила время с сыновьями и хозяйничала на кухне. Налепив пельменей, Дарья даже в шутку сообщала, что ест чересчур много.

Как оказалось, переживала Пынзарь зря. В новом видео она с гордостью рассказала, что не только не поправилась за время карантина, но еще и избавилась почти от двух лишних килограммов.

«Я похудела на полтора килограммчика. Радостная. Вот где-то там прорисовываться начинает талия», — сообщила Дарья, позируя перед зеркалом.

Экс-звезда «Дома-2» заодно озвучила и свои параметры: ее рост составляет 162 сантиметра, а вес — 55 кг. Поклонники Пынзарь порадовались за свою любимицу и восхитились ее силой воли. 

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Дарья Пынзарь порадовалась, что избавилась от лишних кг
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Однако были среди подписчиков и те, кто начал сомневаться в том, что она действительно похудела. «Боже мой, полтора кг никак не может быть заметно!», «Незаметно... Линии талии не видно», «Заметно, когда скинула минимум 5 кг. И потом, я понимаю, когда худеют толстые, а ты всегда была худая», — писали скептически настроенные фолловеры.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
под именем
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  • Нашла о чем переживать
  • Какие 55? Там 60 минимум. Пусть дальше худеет.
  • Человек только вернулся из эпицентра эпидемии, с детьми и переживает из-за размера пятой точки? Это многое говорит об умишке этой мадам.

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