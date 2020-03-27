27 марта Дарья Пынзарь разместила новый пост в своем Инстаграме. После недавней поездки в Куршевель звезда, будучи человеком ответственным, самоизолировалась дома. Она проводила время с сыновьями и хозяйничала на кухне. Налепив пельменей, Дарья даже в шутку сообщала, что ест чересчур много.

Как оказалось, переживала Пынзарь зря. В новом видео она с гордостью рассказала, что не только не поправилась за время карантина, но еще и избавилась почти от двух лишних килограммов.