27 марта Дарья Пынзарь разместила новый пост в своем Инстаграме. После недавней поездки в Куршевель звезда, будучи человеком ответственным, самоизолировалась дома. Она проводила время с сыновьями и хозяйничала на кухне. Налепив пельменей, Дарья даже в шутку сообщала, что ест чересчур много.
Как оказалось, переживала Пынзарь зря. В новом видео она с гордостью рассказала, что не только не поправилась за время карантина, но еще и избавилась почти от двух лишних килограммов.
«Я похудела на полтора килограммчика. Радостная. Вот где-то там прорисовываться начинает талия», — сообщила Дарья, позируя перед зеркалом.
Экс-звезда «Дома-2» заодно озвучила и свои параметры: ее рост составляет 162 сантиметра, а вес — 55 кг. Поклонники Пынзарь порадовались за свою любимицу и восхитились ее силой воли.
Однако были среди подписчиков и те, кто начал сомневаться в том, что она действительно похудела. «Боже мой, полтора кг никак не может быть заметно!», «Незаметно... Линии талии не видно», «Заметно, когда скинула минимум 5 кг. И потом, я понимаю, когда худеют толстые, а ты всегда была худая», — писали скептически настроенные фолловеры.
27 марта 2020 · ·
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