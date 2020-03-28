СМИ: Джиган и Оксана Самойлова продают свой дом

Ни для кого уже не секрет, что у Оксаны Самойловой и Джигана имеются проблемы в отношениях. Все началось сразу после рождения сына: через несколько дней после радостного события рэпер попал в реабилитационную клинику.
После этого бизнесвумен не раз писала о свалившихся на нее проблемах, а недавно и вовсе сняла обручальное кольцо.
И поклонницы, и звездные приятельницы активно поддерживают Самойлову и советуют ей подумать о разводе с мужчиной. А вот близкая подруга рэпера уверяет: на самом деле между супругами все в порядке, и ни о каком расставании не может быть и речи.
Как бы там ни было на самом деле, но вечером 27 марта в Сети снова появились тревожные сообщения касаемо знаменитостей. На одном из сайтов по продаже элитного жилья интернет-пользователи случайно обнаружили фотографии их дома!
Трехэтажный особняк с четырьмя спальнями, кинотеатром, бассейном и хаммамом расположен в закрытом поселке Шато Соверен неподалеку от Рублевки.
Звездный дом оценивается в 140 миллионов рублей. Джиган и Оксана купили его в конце 2018-го за 119 миллионов. Тогда Самойлова признавалась, что потратила на поиски идеального жилья около двух лет.
«Мы пережили адский переезд. Впереди куча мелких доделок. В общем, мы очень уставшие и очень счастливые, обживаемся на новом месте», — делилась с фолловерами женщина.
Неужели звездная пара действительно готовится к разводу и таким образом начинает делить имущество? Все-таки хочется верить, что на самом деле Джиган и Оксана просто задумались о расширении — недавно в их семье стало на одного человека больше, а значит может потребоваться дополнительная площадь.
28 марта 2020 · ·
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