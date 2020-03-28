СМИ: Джиган и Оксана Самойлова продают свой дом

Ни для кого уже не секрет, что у Оксаны Самойловой и Джигана имеются проблемы в отношениях. Все началось сразу после рождения сына: через несколько дней после радостного события рэпер попал в реабилитационную клинику.

После этого бизнесвумен не раз писала о свалившихся на нее проблемах, а недавно и вовсе сняла обручальное кольцо.

И поклонницы, и звездные приятельницы активно поддерживают Самойлову и советуют ей подумать о разводе с мужчиной. А вот близкая подруга рэпера уверяет: на самом деле между супругами все в порядке, и ни о каком расставании не может быть и речи.