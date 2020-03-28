СМИ: Джиган и Оксана Самойлова продают свой дом

В последнее время Оксана Самойлова и Джиган не комментируют свои отношения. Однако есть предположение, что брак звезд висит на волоске. 

Оксана Самойлова, Джиган
Оксана Самойлова и Джиган

Ни для кого уже не секрет, что у Оксаны Самойловой и Джигана имеются проблемы в отношениях. Все началось сразу после рождения сына: через несколько дней после радостного события рэпер попал в реабилитационную клинику

После этого бизнесвумен не раз писала о свалившихся на нее проблемах, а недавно и вовсе сняла обручальное кольцо

И поклонницы, и звездные приятельницы активно поддерживают Самойлову и советуют ей подумать о разводе с мужчиной. А вот близкая подруга рэпера уверяет: на самом деле между супругами все в порядке, и ни о каком расставании не может быть и речи. 

Джиган, Оксана Самойлова

Как бы там ни было на самом деле, но вечером 27 марта в Сети снова появились тревожные сообщения касаемо знаменитостей. На одном из сайтов по продаже элитного жилья интернет-пользователи случайно обнаружили фотографии их дома!

Трехэтажный особняк с четырьмя спальнями, кинотеатром, бассейном и хаммамом расположен в закрытом поселке Шато Соверен неподалеку от Рублевки. 

Звездный дом оценивается в 140 миллионов рублей. Джиган и Оксана купили его в конце 2018-го за 119 миллионов. Тогда Самойлова признавалась, что потратила на поиски идеального жилья около двух лет. 

«Мы пережили адский переезд. Впереди куча мелких доделок. В общем, мы очень уставшие и очень счастливые, обживаемся на новом месте», — делилась с фолловерами женщина. 

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Кажется, Джиган и Оксана Самойлова продают свой дом
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Неужели звездная пара действительно готовится к разводу и таким образом начинает делить имущество? Все-таки хочется верить, что на самом деле Джиган и Оксана просто задумались о расширении — недавно в их семье стало на одного человека больше, а значит может потребоваться дополнительная площадь. 

28 марта 2020 · Текст: · Фото:

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