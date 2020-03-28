Подруга Марии Порошиной сообщила, что актриса рассталась с отцом своего пятого ребенка

Мария Порошина тщательно скрывала имя своего избранника, от которого, еще будучи замужней женщиной, забеременела сыном. Кажется, теперь нам и вовсе не суждено узнать, с кем была счастлива актриса. 

Мария Порошина
Мария Порошина с сыном

В начале 2019-го 45-летняя Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Актриса родила сына Андрея. 

Малыш сразу заинтересовал любопытную общественность. 

Дело в том, что еще во время беременности звезда развелась с мужем Ильей Древновым и заявила, что он не является отцом ее будущего ребенка. 

Мария старательно скрывала личность нового избранника. Она говорила, что ее возлюбленный живет за границей и часто приезжает к ней в гости. 

Мария Порошина

Судя по всему, жизнь на две страны воспрепятствовала развитию отношений актрисы и ее таинственного кавалера. 

На днях близкая подруга Порошиной раскрыла, что знаменитость снова одна. 

«Поддержки и мужского плеча у нее рядом нет. Жаль, что Маша не вышла замуж, не может пожить беззаботно. Но она очень счастливая мама», — поведала «Комсомольской правде» знакомая артистки. 

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Кажется, Мария Порошина снова одинока
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Подруга посетовала, что Мария буквально разрывается между многочисленными проектами, чтобы обеспечить всем необходимым своих детей. Звезде по-прежнему помогает Гоша Куценко, который является отцом ее старшей дочери Полины. 

28 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Так она столько лет замужем была, гдета беззаботность? Ей ли не знать, что проще одной, чем абы с кем...
  • Его никто никогда не видел, она с Бойко постоянно гастролировала. Теперь парит, что рассталась. С кем, Бойко?
  • Зачем и правда расставаться, если вместе не были, так залетела- родила. Все.
  • Так она и вместе с ним не была, нет смысла расставаться.
  • Вот Гоше Куценко то радости) А жена его так вообще "счастлива", что он помогает бывшей, рожающей от неизвестно кого...
  • Как можно в таком количестве хотеть детей? Кто-нибудь может объяснить, что такими женщинами движет? У них как-то гормоны по-другому работают?
  • Ждём новости,о шестом ребёнке ,и новом муже
  • Вот это здоровье у женщины.
  • Зачем Гошу Куценко прилетать к внукам первой жены?
  • Откуда информация, что замужем живут беззаботно?

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