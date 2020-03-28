Судя по всему, жизнь на две страны воспрепятствовала развитию отношений актрисы и ее таинственного кавалера.

На днях близкая подруга Порошиной раскрыла, что знаменитость снова одна.

«Поддержки и мужского плеча у нее рядом нет. Жаль, что Маша не вышла замуж, не может пожить беззаботно. Но она очень счастливая мама», — поведала «Комсомольской правде» знакомая артистки.