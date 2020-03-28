В начале 2019-го 45-летняя Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Актриса родила сына Андрея.
Малыш сразу заинтересовал любопытную общественность.
Дело в том, что еще во время беременности звезда развелась с мужем Ильей Древновым и заявила, что он не является отцом ее будущего ребенка.
Мария старательно скрывала личность нового избранника. Она говорила, что ее возлюбленный живет за границей и часто приезжает к ней в гости.
Судя по всему, жизнь на две страны воспрепятствовала развитию отношений актрисы и ее таинственного кавалера.
На днях близкая подруга Порошиной раскрыла, что знаменитость снова одна.
«Поддержки и мужского плеча у нее рядом нет. Жаль, что Маша не вышла замуж, не может пожить беззаботно. Но она очень счастливая мама», — поведала «Комсомольской правде» знакомая артистки.
Подруга посетовала, что Мария буквально разрывается между многочисленными проектами, чтобы обеспечить всем необходимым своих детей. Звезде по-прежнему помогает Гоша Куценко, который является отцом ее старшей дочери Полины.
28 марта 2020 · ·
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