В это воскресенье свой день рождения празднует Анастасия Костенко. Модели, вице-мисс «России 2014», а также дважды маме исполнилось 26 лет.

Еще ночью молодая женщина объявила подписчикам о своем празднике, опубликовав кадры с мужем и дочерьми.

«Сегодня я — именинница. Я так счастлива! Люблю безмерно свою семью!» — написала Тарасова.