В это воскресенье свой день рождения празднует Анастасия Костенко. Модели, вице-мисс «России 2014», а также дважды маме исполнилось 26 лет.
Еще ночью молодая женщина объявила подписчикам о своем празднике, опубликовав кадры с мужем и дочерьми.
«Сегодня я — именинница. Я так счастлива! Люблю безмерно свою семью!» — написала Тарасова.
На трогательных снимках фолловеры наконец смогли рассмотреть лицо малышки Евы. Напомним, Дмитрий и Анастасия стали родителями в начале февраля.
Поклонники сразу же начали обсуждать, на кого больше похожа девочка (на маму или папу?), а также вспоминать, как выглядела в этом возрасте ее сестра Милана.
И хотя сама Анастасия писала, что младшая дочь растет ее копией, многие интернет-пользователи решили, что Ева, как и Милана, очень сильно похожа на папу.
Woman.ru поздравляет Анастасию с днем рождения!
29 марта 2020 · ·
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