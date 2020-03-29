В свой день рождения Анастасия Тарасова впервые показала лицо младшей дочери

29 марта Анастасии Тарасовой исполнилось 26 лет. В честь этого супруга футболиста опубликовала кадры из новой семейной фотосессии, на которых можно разглядеть лицо ее маленькой дочери. 

Анастасия Тарасова

В это воскресенье свой день рождения празднует Анастасия Костенко. Модели, вице-мисс «России 2014», а также дважды маме исполнилось 26 лет. 

Еще ночью молодая женщина объявила подписчикам о своем празднике, опубликовав кадры с мужем и дочерьми.

«Сегодня я — именинница. Я так счастлива! Люблю безмерно свою семью!» — написала Тарасова. 

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

На трогательных снимках фолловеры наконец смогли рассмотреть лицо малышки Евы. Напомним, Дмитрий и Анастасия стали родителями в начале февраля. 

Поклонники сразу же начали обсуждать, на кого больше похожа девочка (на маму или папу?), а также вспоминать, как выглядела в этом возрасте ее сестра Милана. 

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Анастасия Тарасова показала лицо младшей дочери
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И хотя сама Анастасия писала, что младшая дочь растет ее копией, многие интернет-пользователи решили, что Ева, как и Милана, очень сильно похожа на папу. 

Woman.ru поздравляет Анастасию с днем рождения!

29 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Вот эти новости удивляют. Показало лицо. Ну лицо и лицо, как у всех детей. Что там необычного может быть? Рог посреди лба?
  • А что у младшей с глазами?
  • очень уныло ,очень наиграно ,и бабкин пеньюар на Наське
  • все в одежде и босая Милана
  • младшая девочка больше похожа на Настю, но лоб Димин! Челка нужна)
  • Девочка как от китайца. Может все-таки такое явление как телегония имеет место быть?
  • Зачем таких маленьких на всеобщее обозрение показывать? Неужели совсем не жалко?
  • "Я знаю, сколько читает меня молодых девушек и 18% мужской аудитории", "Готовит блюда на километр стола".... кажется, Костенко не оканчивала РУДН, а кончала... потому что другого объяснения ее косноязычию я найти не могу... это аут!
  • Противная девочка Милаша. Особенно- ее рот. Ротик. как у папаши. Не повезло ей.
  • А Тврасов то поздравил, дак поздравил! "Обязательно будь здоровой" Прям условие выдвинул. Ну, правильно, они же сельской мудростью живут. Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую...

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