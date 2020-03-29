Вот уже больше семи десятилетий Елизавета II состоит в браке с герцогом Эдинбургским. Будущие супруги познакомились еще в подростковые годы, и с тех пор были неразлучны.
В конце 2017-го муж королевы оставил свои общественные обязанности из-за преклонного возраста и состояния здоровья.
С тех пор принц живет вдали от шумного Лондона. Он обосновался в поместье Сандрингем, что находится на востоке Англии, в Норфолке.
Королева же почти всегда находится в Букингемском дворце. С супругом она встречается лишь в редкие выходные.
Именно поэтому Елизавета II и Филипп уже привыкли общаться только по телефону.
Однако во время пандемии коронавирусной инфекции у королевской четы наконец появилась возможность провести время вместе. Сейчас принц и королева самоизолировались в Виндзорском замке.
По сообщениям издания Daily Mail, и правительница, и ее муж хорошо себя чувствуют. Супруги максимально сократили штаб прислуги, чтобы снизить контакты с посторонними людьми. Напомним, один из сыновей пары, будущий король принц Чарльз, сейчас борется с коронавирусной инфекцией.
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29 марта 2020 · ·
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