Из-за пандемии Елизавета II и принц Филипп впервые за два года живут вместе

Многим известно, что Елизавета II и принц Филипп уже некоторое время живут раздельно и могут не видеться неделями. Однако во время карантина правительница и ее супруг решили съехаться. 

Принц Филипп, Елизавета II
Принц Филипп и Елизавета II

Вот уже больше семи десятилетий Елизавета II состоит в браке с герцогом Эдинбургским. Будущие супруги познакомились еще в подростковые годы, и с тех пор были неразлучны. 

В конце 2017-го муж королевы оставил свои общественные обязанности из-за преклонного возраста и состояния здоровья. 

С тех пор принц живет вдали от шумного Лондона. Он обосновался в поместье Сандрингем, что находится на востоке Англии, в Норфолке. 

Принц Филипп

Королева же почти всегда находится в Букингемском дворце. С супругом она встречается лишь в редкие выходные. 

Именно поэтому Елизавета II и Филипп уже привыкли общаться только по телефону. 

Однако во время пандемии коронавирусной инфекции у королевской четы наконец появилась возможность провести время вместе. Сейчас принц и королева самоизолировались в Виндзорском замке. 

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Коронавирус сблизил Елизавету II и принца Филиппа
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По сообщениям издания Daily Mail, и правительница, и ее муж хорошо себя чувствуют. Супруги максимально сократили штаб прислуги, чтобы снизить контакты с посторонними людьми. Напомним, один из сыновей пары, будущий король принц Чарльз, сейчас борется с коронавирусной инфекцией.

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29 марта 2020 · Текст: · Фото:

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