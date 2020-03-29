Вот уже больше семи десятилетий Елизавета II состоит в браке с герцогом Эдинбургским. Будущие супруги познакомились еще в подростковые годы, и с тех пор были неразлучны.

В конце 2017-го муж королевы оставил свои общественные обязанности из-за преклонного возраста и состояния здоровья.

С тех пор принц живет вдали от шумного Лондона. Он обосновался в поместье Сандрингем, что находится на востоке Англии, в Норфолке.