Гарри и Меган «сбежали» в США в целях экономии

На днях стало известно о переезде принца Гарри и Меган Маркл в Лос-Анджелес. Если верить инсайдерам, супруги давно готовились «сбежать» на родину экс-актрисы. 

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

В минувшую пятницу инсайдеры сообщили западным СМИ, что принц Гарри и Меган Маркл вместе с 10-месячным сыном Арчи покинули Канаду. Если верить источникам, звездное семейство отказалось начинать независимую жизнь в этой стране. 

Своим новым местом пребывания Сассексы выбрали США, куда давно собирались переехать. 

Считалось, что причиной такого срочного и секретного отъезда Гарри и Меган в Штаты послужила пандемия коронавирусной инфекции: сейчас по всему миру происходит закрытие авиасообщения. 

Принц Гарри, Меган Маркл

Источники уверяли, что супруги в последний момент уехали в Америку, чтобы быть рядом с многочисленными друзьями и мамой Меган. 

Однако на самом деле причина переезда пары в солнечную Калифорнию кроется в более весомых причинах. 

В разговоре с корреспондентом таблоида The Sun приближенный к Сассексам поведал, что Гарри и Меган беспокоятся за свое материальное состояние.

Так как Маркл — гражданка Америки, она обязана выплачивать налоги, даже живя в другой стране. В принципе, сначала она была не против платить и Канаде, и США, зарабатывая на сотрудничестве с крупными компаниями. Меган даже начала готовить необходимые для этого документы, чтобы все было по правилам. 

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Недавно принц Гарри и Меган Маркл уехали в Америку
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«Вскоре им объяснили, что оформить рабочую визу Канады довольно сложно, и это займет немало времени. К тому же, канадское правительство отказалось покрывать расходы Сассексов. В такой ситуации имело смысл уехать в США, чтобы сэкономить на расходах и не иметь проблем с законом», — объяснил изданию аноним. 

29 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ой, эта дама - как колобок- из рук в руки прям.:) Интересно, а нет ли в ней румынских (цыган)? :))) Вот, уже и Канада успела надоесть.:)))
  • Да все ясно: в Калифорнии ММ все еще наивно рассчитывает пробиться на главные роли в Голливуде. А в Канаде кино не много снимается, а то, что снимается, - сплошной фестивальный артхаус. Ну, что ее, - какой-нибудь артхаусный мэтр канадский, типа Атома Эгояна, возьмет?
  • А что кто-то сомневался что не просто так вдруг они Канаду сменили на США? Да ещё и в такое время когда там столько заболевших. И калифорния на втором или третьем месте по вспышке. И не нужно сказок про то, что она изначально собиралась жить в США. Собиралась, но нескоро ещё. Как минимум до выборов в США возвращаться и не думала. Просто не по зубам им стала Канада после того как и там их не приняли, не захотели бесплатно оплачивать охрану. А БКС тоже урезали содержание.
  • Они переехали в ЛА потому что они и хотели с самого начал туда переехать, понятно, что в Канадской глуши Меган жить не собиралась, что ей там делать?
  • они скоро так до африки доберутся, будут жить на родине предков маркл
  • А разве у США и Канады нет соглашения о двойном налогообложении?
  • А гадость пьют из экономии. Хоть по утру. Да на свои.

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