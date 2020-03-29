В минувшую пятницу инсайдеры сообщили западным СМИ, что принц Гарри и Меган Маркл вместе с 10-месячным сыном Арчи покинули Канаду. Если верить источникам, звездное семейство отказалось начинать независимую жизнь в этой стране.
Своим новым местом пребывания Сассексы выбрали США, куда давно собирались переехать.
Считалось, что причиной такого срочного и секретного отъезда Гарри и Меган в Штаты послужила пандемия коронавирусной инфекции: сейчас по всему миру происходит закрытие авиасообщения.
Источники уверяли, что супруги в последний момент уехали в Америку, чтобы быть рядом с многочисленными друзьями и мамой Меган.
Однако на самом деле причина переезда пары в солнечную Калифорнию кроется в более весомых причинах.
В разговоре с корреспондентом таблоида The Sun приближенный к Сассексам поведал, что Гарри и Меган беспокоятся за свое материальное состояние.
Так как Маркл — гражданка Америки, она обязана выплачивать налоги, даже живя в другой стране. В принципе, сначала она была не против платить и Канаде, и США, зарабатывая на сотрудничестве с крупными компаниями. Меган даже начала готовить необходимые для этого документы, чтобы все было по правилам.
«Вскоре им объяснили, что оформить рабочую визу Канады довольно сложно, и это займет немало времени. К тому же, канадское правительство отказалось покрывать расходы Сассексов. В такой ситуации имело смысл уехать в США, чтобы сэкономить на расходах и не иметь проблем с законом», — объяснил изданию аноним.
29 марта 2020 · ·
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