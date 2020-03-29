Источники уверяли, что супруги в последний момент уехали в Америку, чтобы быть рядом с многочисленными друзьями и мамой Меган.

Однако на самом деле причина переезда пары в солнечную Калифорнию кроется в более весомых причинах.

В разговоре с корреспондентом таблоида The Sun приближенный к Сассексам поведал, что Гарри и Меган беспокоятся за свое материальное состояние.



Так как Маркл — гражданка Америки, она обязана выплачивать налоги, даже живя в другой стране. В принципе, сначала она была не против платить и Канаде, и США, зарабатывая на сотрудничестве с крупными компаниями. Меган даже начала готовить необходимые для этого документы, чтобы все было по правилам.

