Елена Беркова не перестает удивлять публику. 35-летняя звезда активно ведет соцсети, где на радость поклонникам мужского пола публикует свои откровенные фото и видео.
Правда, недавно звезда фильмов для взрослых вдруг резко пропала из онлайн-пространства.
29 марта Елена снова появилась в Сети. Молодая женщина опубликовала снимок, на котором демонстрирует... положительный тест на беременность!
«Без комментариев...» — кратко сообщила Беркова.
Подписчики начали поздравлять Елену с будущим пополнением. Однако некоторые из них обвинили знаменитость в беспечности.
«Вот это ты накарантинилась», «Как можно не предохраняться, когда вокруг коронавирус?» — возмущаются пользователи Сети.
На данный момент Беркова не раскрыла подробностей своего положения и не назвала имя отца будущего малыша. Напомним, в прошлом году Елена собиралась замуж за миллиардера Александра Путинцева — правда, в ее микроблоге давно не было фото с мужчиной, а вот он в своих соцсетях сейчас публикует снимки с другими девушками.
29 марта 2020 · ·
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