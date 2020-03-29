35-летняя Елена Беркова объявила о беременности

Неожиданно для всех актриса фильмов для взрослых объявила, что ждет ребенка!

Лена Беркова
Елена Беркова

Елена Беркова не перестает удивлять публику. 35-летняя звезда активно ведет соцсети, где на радость поклонникам мужского пола публикует свои откровенные фото и видео. 

Правда, недавно звезда фильмов для взрослых вдруг резко пропала из онлайн-пространства. 

Лена Беркова

29 марта Елена снова появилась в Сети. Молодая женщина опубликовала снимок, на котором демонстрирует... положительный тест на беременность!

«Без комментариев...» — кратко сообщила Беркова. 

Подписчики начали поздравлять Елену с будущим пополнением. Однако некоторые из них обвинили знаменитость в беспечности.

«Вот это ты накарантинилась», «Как можно не предохраняться, когда вокруг коронавирус?» — возмущаются пользователи Сети. 

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Елена Беркова ждет ребенка
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На данный момент Беркова не раскрыла подробностей своего положения и не назвала имя отца будущего малыша. Напомним, в прошлом году Елена собиралась замуж за миллиардера Александра Путинцева — правда, в ее микроблоге давно не было фото с мужчиной, а вот он в своих соцсетях сейчас публикует снимки с другими девушками. 

29 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
под именем
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  • Все комменты правдивые стёрли, идите Вуман отдыхайте, в стране выходные обьявили.
  • Интересно, эта потасканная актрисулька помнит хоть, от кого зачала ребенка? Господе, бедные дети. От такой мамы и неизвестного папы...
  • Что значит "накарантинилась"? Как раз этим только и осталось заниматься дома на карантине. )))

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