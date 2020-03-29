На данный момент Беркова не раскрыла подробностей своего положения и не назвала имя отца будущего малыша. Напомним, в прошлом году Елена собиралась замуж за миллиардера Александра Путинцева — правда, в ее микроблоге давно не было фото с мужчиной, а вот он в своих соцсетях сейчас публикует снимки с другими девушками.

